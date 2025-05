Comenta Compartir

En el Ministerio de Transición Ecológica no ganan para sustos. Si hace una semana la ministra Sara Aagesen afirmaba que el apagón se había iniciado ... en una subestación eléctrica de Granada, ahora alertan de la llegada de ballenas asesinas a las costas andaluzas. ¿Tendrá que ver con la campaña electoral? ¿Se referirán a la extrema derecha? Las orcas acechan a las embarcaciones que navegan por el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar. Todavía me acuerdo del capitán de barco que encarnaba Richard Harris en la famosa película, perseguido por una ballena vengativa hasta el Polo Norte. Aquí estamos en el sur, y ya empieza a hacer un calor de muerte. Pero los bañistas de Conil, Chiclana, San Fernando, Barbate o Zahara deben ir con cuidado, dicen desde el Gobierno. «En caso de interacción, es preferible no detener la embarcación y dirigirse hacia la costa; mantenerse alejado de los bordes de la embarcación para prevenir caídas o lesiones; no ocasionar daño o molestar a las orcas; y notificar a las autoridades de salvamento marítimo cualquier avistamiento o encuentro». Mientras la publicidad se inunda de bikinis, pantalones cortos y chanclas, las autoridades nos quieren lejos de la playa. Me imagino cómo se recuperan las torres de vigilancia de la costa para avisarnos de la llegada de los cetáceos, como si fueran piratas. En 'El viejo y el mar' Santiago lucha durante horas con un pez del que se compadece. «Es extraño y maravilloso y Dios sabe qué edad tendrá, pensó. No puede saber que se enfrenta a un solo hombre, ni que soy un viejo. Quisiera saber si tiene un plan o si está tan desesperado como yo». Y en 'Moby Dick', donde se afirma que las orcas son demasiado pequeñas para considerarse una ballena, leemos que los lugares verdaderos no figuran en ningún mapa. Quizá por eso pensaba Hobbes que con artificio se crea ese gran leviatán llamado Confederación o Estado. No nos da tiempo para tanto susto mientras la extrema derecha se desmadra por medio mundo y la izquierda no sabe dónde encontrarse, salvo a lomos de un cetáceo. ¿Es mejor ser dueño de tus silencios que esclavo de tus palabras, como aconsejaba Melville? Si en USA se ha visto a Elon Musk vestido de 'Iron Man' y haciendo después el saludo fascista, quizá veamos al próximo líder andaluz llegar a Cádiz como 'Aquaman' a lomos de una orca. También hay quien escribió que España es una gran ballena varada en las playas de Europa. No dijo si era blanca.

