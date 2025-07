Turismo de riesgo

Comenta Compartir

Conozco de primera mano unas vacaciones de aventura imaginadas por Álvaro Cerezo que, desde muy joven, nadó entre las aguas de Granada y Málaga y ... de adulto con sus carreras de Empresariales y Económicas no aspiró a ser CEO de ninguna empresa y creó la suya, bastante original por cierto, para los amantes de una escapada singular. Se trata de vivir como un náufrago en islas desiertas con o sin ayuda durante un tiempo determinado y con todas las garantías de supervivencia. En una isla desierta te puede caer un coco en la cabeza, picar un mosquito en sitios delicados o tener un serio conflicto de intereses con un aborigen que, con su barquito, le dé por ir a pescar 'tu pescado', aunque nunca suele ocurrir. No crean que son siempre gente excéntrica de todo el mundo la que quiere experimentar la sensación de soledad y superación primitiva. Suelen ir mayores y jóvenes de distinta condición, con y sin pareja, y algún rico aburrido de tanta abundancia. En mi caso, no me gustaría reencarnar a Robinson Crusoe ni en sueños pese a las invitaciones de experimentarlo. Yo soy de los señoritos náufragos de mar adentro, asido a una rubia cerveza sin espuma, a la sombra de un chiringuito con olor a espeto.

Cómo se confirma la famosa frase del matador de toros Rafael 'el Gallo' –cuando le presentaron a Ortega y Gasset– de que «hay gente pa 'tó'». Un emprendedor asturiano, Adrián Lozano, está enviando a gente de toda España a Ucrania. No crean que van con el noble deseo de ayudar a combatir al invasor; se marchan de vacaciones a Jarkov, Odessa, Leópolis y, por supuesto, Kiev para disfrutar 'in situ' de edificios derruidos o carros de combate calcinados por las bombas rusas. Aunque considero que son unas vacaciones de morboseo con bastante riesgo, Adrián pone la mano en el fuego enemigo y asegura que todo está controlado y que si hay un ataque suenan las sirenas y se van al refugio. Desconozco el perfil de los 'turistas' que vacacionan a un país desolado por la guerra para sacarse fotos junto a las ruinas y a las almas en pena que deben deambular por las calles de derribo. Y, luego, lo contarán en sus sitios de origen y enseñarán a familiares y amigos felizmente los vídeos con los tanques aún humeantes por el impacto del proyectil moscovita. Mientras, Zelenski tiene los zapatos gastados y la voz afónica de tanto pedir ayuda para Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa. La UE lanzó la semana pasada un fondo de inversión privada de 10.000 millones de euros en ladrillos y cemento para la reconstrucción del país. Sospecho que se llevará a cabo cuando Putin deje de lanzar misiles y otras armas destructivas. Timothy Snyder, historiador estadounidense, acaba de afirmar que la invasión de Ucrania «será larga y sangrienta porque EE UU se niega a reaccionar ante la agresión». Está por ver una reacción contundente por parte del presidente Trump que está claro que, por el momento, no quiere enfrentarse al conocido en Rusia como 'el abuelo en su búnker'. No deja de ser una buena noticia que se alargue el conflicto bélico para quienes desean hacer turismo y regocijarse en Ucrania, en vivo y en directo, con 'Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión