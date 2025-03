Albricias , ha sido llegar Trump a la Casa Blanca y descubrir que no solo en Ucrania se encuentran las llamadas popularmente 'tierras raras', también en ... el subsuelo hispánico las tenemos y eso será bueno para el empleo y el producto interior bruto aunque los ecologistas no están muy decididos a que se perforen las tierras, porque la extracción de estos minerales puede afectar al medioambiente de la zona donde se actúa. Primer aviso.

Al principio lo de 'tierras raras' nos suena extraño, a chino, y no vamos descaminados. Sin ellas, en la actualidad no habría teléfonos móviles, televisores, ordenadores o coches eléctricos. Por ahora quien se está poniendo las botas con la venta a Occidente de estas tierras es China, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Por eso –en jerga popular andaluza– Trump está 'soseído' con las tierras ucranianas y las de Groenlandia, fundamentalmente , para competir en tan jugoso mercado y romper la hegemonía de la República Popular de Zhongguo.

En Europa, que lamentablemente sus mandatarios no parecen estar de acuerdo en muchas cosas, sí se les nota últimamente algo inquietos desde que cambió la política americana.

Llaman a rearmarse a los estados miembros y recomiendan a los ciudadanos que nos hagamos un 'kit de supervivencia' por si ruge el león de la guerra. En España, que estamos acostumbrados a que fallen hasta las escopetas de la feria, según los sondeos nos hemos tomado lo del rearme como algo normal, recuérdese la frase de Miguel de Unamuno: 'El progreso consiste en renovarse'. Y lo del kit a coña. Columnistas e ingeniosos personajes de las redes sociales andan a diario con ocurrentes comentarios y simpáticos montajes fotográficos para ofrecer el más recomendable 'kit' en caso de un catastrófico acontecimiento. Después de dar la voz de alarma la presidenta Úrsula von der Leyen, un vecino mío privilegiado que disfruta de un trastero en el edificio, está haciendo acopio de artículos variados que almacena con primor en estanterías. Pero es lo que dice: «Esto está muy bien, pero la mayoría de los productos tienen fecha de caducidad. Y si no ruge el león, me tengo que comer yo el kit». Pues claro hombre, las autoridades europeas ha recomendado que nos proveamos de una mochila de 72 horas no que montemos un supermercado.

Bueno, a lo que iba, que Europa también está por la labor de competir con China y ya ha autorizado siete proyectos, uno de ellos en Andalucía para la obtención de minerales 'raros' imprescindibles para la transición energética. Como diría aquel, el hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma 'tierra'. Anda que no. Si todo sale bien nos vamos a enriquecer con las 'tierras raras, raras, raras'. Quién lo iba a decir… Doña Úrsula, que Dios se lo pague.