Antes de perder la memoria

José María Guadalupe

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:07

No es fácil controlar el chocheo; cuando superas la barrera de los ochenta independientemente de la edad y del control de las emociones, siempre hay ... alguien que por admiración, cariño o adulación, te estimula y te anima a superarte a ti mismo tal vez con buena fe pero, en ocasiones, de manera equivocada. El rey Juan Carlos I ha autorizado la salida de unas memorias donde se mezcla lo humano y lo institucional de forma poco acertada. De este asunto ya hice referencia en una de mis 'columnatas'. Yo esperaba con bastante interés las memorias institucionales, seguro que hábilmente aderezadas por Carlos Herrera, pero alguna complejidad ha tenido que ocurrir para que estén, por el momento, en ajopollo, que diría Herrera, Carlos, por decisión del monarca. Después del libro que dio a luz en Francia de Laurence Debray, Juan Carlos ha lanzado un vídeo que lo publicita en España. En apenas minuto y medio, el monarca explica que la publicación trata de recordar su reinado, «sin distorsiones interesadas». En Zarzuela no ha sentado bien ni el contenido del libro ni la promoción que ha hecho de él. Da la impresión de que el rey Juan Carlos, desde el exilio obligado, tenía necesidad de vomitar algunas vivencias personales –antes de perder la memoria– aunque fuesen «inoportunas e improcedentes». «Errare humanum est». Como decía aquel: «No somos nadie». «No lo será usted –respondió el otro–, yo soy el nuevo alcalde de IU». Izquierda Unida también existe, como Teruel.

