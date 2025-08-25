Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nonagenario periodista

José María Guadalupe

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:31

Llegar a los noventa, Rafaél, por la gracia de Dios, no es tarea fácil. Este profesional del periodismo sereno mantiene aún su pluma dispuesta para ... armonizar la palabra escrita sin desechar a nadie ni a nada. Esa meritoria y respetuosa actitud, le hace ser querido por muchos de los que tuvimos la suerte de verlo y conocerlo cada día, en su despacho de redactor jefe de IDEAL, para entregarle el original del reportaje, los sucesos, la entrevista, la crítica de arte o la columna, todo tecleado con la sonoridad de una Olivetti, que era el instrumento mecanográfico del que disponíamos para aportar la noticiosa actualidad, que una vez revisada con inteligencia natural pasaría a talleres donde los compañeros –con mágicos sistemas y maquinaria hoy histórica– imprimían y hacían posible nuestro IDEAL de papel, que fue, es y seguirá siendo el caleidoscopio de la cultura literaria diaria.

