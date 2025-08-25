Nonagenario periodista

Llegar a los noventa, Rafaél, por la gracia de Dios, no es tarea fácil. Este profesional del periodismo sereno mantiene aún su pluma dispuesta para ... armonizar la palabra escrita sin desechar a nadie ni a nada. Esa meritoria y respetuosa actitud, le hace ser querido por muchos de los que tuvimos la suerte de verlo y conocerlo cada día, en su despacho de redactor jefe de IDEAL, para entregarle el original del reportaje, los sucesos, la entrevista, la crítica de arte o la columna, todo tecleado con la sonoridad de una Olivetti, que era el instrumento mecanográfico del que disponíamos para aportar la noticiosa actualidad, que una vez revisada con inteligencia natural pasaría a talleres donde los compañeros –con mágicos sistemas y maquinaria hoy histórica– imprimían y hacían posible nuestro IDEAL de papel, que fue, es y seguirá siendo el caleidoscopio de la cultura literaria diaria.

Hablo de Rafael García Manzano, decano y maestro de muchos periodistas y plumillas que anduvimos por la plaza tras las tablas como sobresalientes a la espera de tomar la alternativa. Hay que acordarse siempre de los maestros por sus buenas enseñanzas y sus brillantes faenas; de cómo abanicaban con atino el capote para conseguir el mejor periódico de cada día. No era mi intención adentrarme en ningún relato taurino, pero me ha salido del desbordado cacumen hacerlo cuando se desprende de su andadura profesional que, Rafael, había toreado en varias plazas antes de que Santiago Lozano -por entonces director de este periódico- le trajera a Compás de San Jerónimo. Cuenca, La Coruña, Jaén. Ya vino bien curtido e ileso el periodista a esta tierra en la que también ocupó la presidencia de la Asociación de la Prensa o la dirección de Hoja del Lunes. Su portentosa memoria le ha ayudado a escribir, entre otros libros, 'Anécdotas del periodismo granadino', 'Periodistas en Granada' o 'Periodistas que dejaron huella'. La Asociación de Periodistas de Granada le otorgó en 2023 el premio 'Luis Seco de Lucena' por su trayectoria y por «su biografía que es todo un ejemplo de modestia difícil de igualar». Rafael está dispuesto a seguir su carrera como autor literario y prepara otro libro relacionado conGranada y el periodismo. Vamos, que no se rinde. Sonríe cuando escucha la palabra de moda: edadismo. Yo también cuando lo veo y lo escucho. Que alegría llegar a los noventa con ese ejemplar espíritu tan positivo y creativo. Dentro de unos días, García Manzano cumplirá los 90 años con la satisfacción del deber cumplido. Recuerdo a Plinio el viejo que, después de Cristo, escribió la enciclopedia más antigua de la historia: «La verdadera gloria –dijo entre otras reflexiones– consiste en hacer lo que merece escribirse y en escribir lo que merece leerse». En eso está el nonagenario escribidor. Los periodistas tenemos que felicitarnos y felicitar al veterano colega porque 90 años solo se cumplen una vez y no es muy frecuente con la cabeza bien alta y las piernas con fuerza para pisar la uva en el lagar de la vida.