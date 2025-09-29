Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mantis religiosa

José María Guadalupe

José María Guadalupe

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:16

Está de un generoso Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que se sale. Lo de estimular a la parroquia para que haga ejercicio ... físico –«mens sana in corpore sano»– y que tenga una desgravación la factura del gimnasio en la declaración de la renta es una idea magnífica. También es cierto que es algo discriminatoria para los que ya no somos capaces de pedalear en la bicicleta estática. Lo de subir pesas, ni te cuento. Algunos andamos como los toreros 'retiraos' en busca de tierna gastronomía y un buen vino. Acaso un ideal periódico, un buen libro de historia de España para mantener activa la memoria que, a veces, se fragiliza sin olvidar las siestas de don Camilo, tan recordado por su orinal, salvo que te llames Carlos Soria y seas capaz de coronar la cima del Manaslu a los 86 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  5. 5 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  9. 9 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  10. 10

    El Ayuntamiento toma medidas por la inseguridad en el Sacromonte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mantis religiosa