Está de un generoso Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que se sale. Lo de estimular a la parroquia para que haga ejercicio ... físico –«mens sana in corpore sano»– y que tenga una desgravación la factura del gimnasio en la declaración de la renta es una idea magnífica. También es cierto que es algo discriminatoria para los que ya no somos capaces de pedalear en la bicicleta estática. Lo de subir pesas, ni te cuento. Algunos andamos como los toreros 'retiraos' en busca de tierna gastronomía y un buen vino. Acaso un ideal periódico, un buen libro de historia de España para mantener activa la memoria que, a veces, se fragiliza sin olvidar las siestas de don Camilo, tan recordado por su orinal, salvo que te llames Carlos Soria y seas capaz de coronar la cima del Manaslu a los 86 años.

Juanma ha pensado, cómo no, en quienes tienen en casa mascotas y les va ayudar, igualmente, en la factura del veterinario. Pues, muy bien. Porque, verdaderamente, hay más mascotas que niños en los hogares. Mi hija, que cumplió debidamente con aquella cita del Génesis de «creced y multiplicaos», tiene ahora en casa tres perros y un nieto ha adoptado otro perro, con lo cual se ha originado una familia numerosa canina de la que disfrutan y son felices con ellos. Algún cínico político se ha mosqueado con las medidas de Moreno y asegura que estos beneficios se hacen con dinero de los catalanes. Nada nuevo bajo el sol. Que se ate bien los machos porque el presidente andaluz amenaza con más rebajas de gabelas y diezmos.

Me encantaría que me gustasen los perros, pero no me veo en la convivencia diaria con un animal que hay que prestarle igual o mayor atención que a un hijo, de por vida, a pesar de no ser de tu sangre. Yo preferiría –como está el patio y la reja– tener un león de mascota porque me sentiría más seguro en casa que con Prosegur.

Al final he decidido tener en el hogar una Mantis religiosa. Siempre me gustó este insecto por muchas cosas. Dicen algunos entomólogos que reconoce a las personas, es inofensiva, se alimenta de pequeños insectos, tiene una postura terriblemente elegante y no tienes que llevarla al veterinario. Está claro que yo no pretendo aprovecharme de ninguna rebaja fiscal, pero se me antoja tener una mascota -que serán dos, macho y hembra- por el módico precio de 30 euros. Las venden por internet. Luego, hay que cuidarlos con cierto mimo. Como son insectos que demandan calor, en verano, me tendré que desplazar a Écija con ellos y en invierno, en casa, en una jaulita calefaccionada a cuarenta grados. Una delicia.

Que hermosura disfrutar de la Mantis religiosa –no confundir, algunos, con la «amantis prodigiosa»– que también se venden por internet pero más caras. Esta insecta, después del apareamiento, se come al macho y ese canibalismo sexual sirve para que la hembra se nutra adecuadamente y ponga los huevos en su sitio. Es como la campaña del Ministerio de Igualdad: «Por huevos».