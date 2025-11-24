Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Españoles y extranjeros, la legión os espera

España abolió el servicio militar obligatorio en 2001, siendo presidente del Gobierno José María Aznar

José María Guadalupe

José María Guadalupe

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:20

Era el viejo lema que el Ejército de Tierra lanzó para reclutar, voluntariamente, a personal dispuesto a una férrea disciplina militar, sino también, a morir ... por España. De nuevo algunos países como Bélgica o Alemania recurren a un llamamiento similar, pero con incentivos económicos –que también los había y los hay en la Legión, pero no en esa cuantía, por ahora–. Comenzó Bélgica ofreciendo a los jóvenes, mayores de edad 2.000 euros mensuales para integrarse en el Ejército y Alemania sube a 2.600 euros, con la salvedad de que si no se consigue el cupo previsto impondrá la 'mili' obligatoria. Macron, en Francia, también estudia el alistamiento voluntario mixto. España abolió el servicio militar obligatorio en 2001, siendo presidente del gobierno José María Aznar. Curiosamente, a partir de la fecha se dio paso a la profesionalización de las Fuerzas Armadas con la incorporación de muchos jóvenes, hombres y mujeres, que hoy –como la futura reina de España, Leonor– están siguiendo una adecuada formación, disciplina castrense y amor a España. Lo conté algún día en estas páginas pero repetiré, con orgullo artillero, que fui cabo furriel en el gobierno militar de Cádiz a las órdenes del general Fernández Vallespín y que mi breve vida militar fue extraordinariamente provechosa en todos los aspectos. Y lo fue, porque yo viví un ejército de paz.



