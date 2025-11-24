Españoles y extranjeros, la legión os espera

Comenta Compartir

Era el viejo lema que el Ejército de Tierra lanzó para reclutar, voluntariamente, a personal dispuesto a una férrea disciplina militar, sino también, a morir ... por España. De nuevo algunos países como Bélgica o Alemania recurren a un llamamiento similar, pero con incentivos económicos –que también los había y los hay en la Legión, pero no en esa cuantía, por ahora–. Comenzó Bélgica ofreciendo a los jóvenes, mayores de edad 2.000 euros mensuales para integrarse en el Ejército y Alemania sube a 2.600 euros, con la salvedad de que si no se consigue el cupo previsto impondrá la 'mili' obligatoria. Macron, en Francia, también estudia el alistamiento voluntario mixto. España abolió el servicio militar obligatorio en 2001, siendo presidente del gobierno José María Aznar. Curiosamente, a partir de la fecha se dio paso a la profesionalización de las Fuerzas Armadas con la incorporación de muchos jóvenes, hombres y mujeres, que hoy –como la futura reina de España, Leonor– están siguiendo una adecuada formación, disciplina castrense y amor a España. Lo conté algún día en estas páginas pero repetiré, con orgullo artillero, que fui cabo furriel en el gobierno militar de Cádiz a las órdenes del general Fernández Vallespín y que mi breve vida militar fue extraordinariamente provechosa en todos los aspectos. Y lo fue, porque yo viví un ejército de paz.

No conozco a nadie, salvo alguna excepción, que se lamentase de su paso por el servicio militar de entonces. Lo de ahora, el llamamiento voluntario o por decreto –según salgan los números– huele a robots asesinos, drones, misiles, armas nucleares, muerte y tragedia. Este rearme pinta mal. Aunque leo, en diferentes medios, que no habría demasiada oposición social entre la gente joven a abrazar las armas y conseguir un puesto de trabajo. En un reciente estudio de la Universidad de Granada –informe Guesss– constatan que los universitarios no quieren ser emprendedores, aspiran a ser funcionarios con paguita fija y sin coñazos. Algo se estará haciendo mal. La UE, tan fracturada en tantas cosas y temerosa de que el genocida Vladimir, cualquier día, pise con su bota de guerra territorio frágil, se va preparando por tierra, mar y aire. Pero hace falta mano de obra. Qué oportunidad para españoles y extranjeros que quieren vivir del Estado. Claro, que los que den un paso al frente tendrán que superar duros ejercicios tácticos y la mejor disposición, llegado el caso, a morir en el campo de batalla: 'Killed in Action', que diría el necio de Maduro.

