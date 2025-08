Algo más que una chispa

Comenta Compartir

Los nutricionistas se han puesto de acuerdo y nos advierten del peligro para la salud que produce el consumo de azúcar. Dicen, entre otras cosas, ... que el pan blanco puede elevar el azúcar en sangre. Que antes de desayunar café y una tostada es preferible tomarse un par de huevos. Que el arroz, por su alto nivel glucémico, aumenta igualmente el azúcar en sangre… Todos los días se aprende algo nuevo aunque estas y otras opiniones no dejan de ser preocupantes para quienes toda la vida desayunamos café y tostadas con el excepcional aceite andaluz fundamental en nuestra rica y variada gastronomía. También he leído que no es recomendable el café descafeinado –¿pero como es eso?– si porque puede aumentar el colesterol LDL. Yo que me había acostumbrado al descafeinado voy a tener que volver al café normal, de toda la vida, aunque me ponga de los nervios, me suba la tensión arterial y emocionalmente me de por hablar del IPC. Los expertos aconsejan tomar café sin azúcar ni sucedáneos. Yo suelo tomarlo con una 'mititilla' de azúcar de caña.

Crecimos sanos la mayoría de mi generación que nos alimentamos de repostería casera azucarada, ponches, mermeladas, chocolaterías varias y aquellos cantos de pan de Alfacar con aceite y azúcar. Si nuestras madres hubieran tenido más conocimiento y conciencia de lo que hoy advierten los nutricionistas qué habría sido de nosotros. Niños enclenques, canijos, enfermizos… El 'revolucionario señor de los aranceles', presidente de los EEUU Donal Trump, ha pedido a la compañía del popular refresco Coca-Cola que elabore sus productos con azúcar de caña como en los viejos tiempos. Hay que recuperar el sabor genuino, ha venido a decir. En España la compañía utiliza azúcar de caña y de remolacha. A mí me gusta el azúcar de caña y suelo tomarla –como he comentado– con el café y cuando encarta, destilada en los rones dorados y avainillados. Muchas veces me he preguntado sí el querido y recordado Esquitino, propietario y fundador de la gaseosa Sanitex, de Motril, llegó a utilizar el azúcar de caña en sus refrescantes bebidas, pero creo que se llevó a la tumba la fórmula mágica que saciaba la sed, de motrileños y granadinos, a los que les aliviaba el estío en unos años en los que no era popular el consumo de cerveza ni otras bebidas con alcohol. En verano, 'Los Espumosos', que estaban al comienzo de la Carrera de la Virgen, ofrecían, en vasos largos acampanados, variados refrescos de color y sabor que refrescaban el gaznate a la parroquia local y visitante. La fórmula, los propietarios, también se la llevaron a la tumba pero es probable que utilizaran azúcar de caña para algún refresco, como la Zarzaparrilla que es la bebida más sana que se puede beber porque –afirman los nutricionistas– que tiene muchos efectos positivos para el organismo entre ellos: depurativos, diuréticos y antiinflamatorios. La Coca-Cola, tan universalizada, tendría que llevar azúcar de caña como pide Trump pero también los excelentes beneficios de la Zarzaparrilla, para que no solo fuese 'La chispa de la vida', sino 'algo más que una chispa'.

