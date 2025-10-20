Burja demoníaca

A finales de agosto se daba la noticia, en las redes, de la muerte de Nicolás Maduro. Evidentemente, el fallecimiento físico del presidente de Venezuela ... no se produjo, se trató de un bulo basado en las predicciones de la vidente, astróloga y numeróloga, Mhoni Vidente, que aspira a cargarse a Maduro antes de que lo haga Trump. Según ella «había sufrido una parálisis en uno de sus órganos o un infarto fulminante». Naturalmente, el desmentido fue inmediato y, él hasta ahora presidente, salió a escena vivito y coleando más chulo que un ocho pero con cierta churria o cagalera que son términos muy usados en Venezuela. Da la impresión de que Nicolás está en una difícil situación para seguir perpetuado en la dictadura bolivariana, primero porque es un sátrapa crepuscular y, segundo, porque el nuevo gobierno de los EE UU no lo va a permitir. Así las cosas surgen videntes como Mhoni, que es una rubia de bote que pulula por doquier pronosticando todo tipo de acontecimientos.

Ha predicho que Putin está dispuesto a lanzar una bomba atómica, sospecho que cuando esté muy cabreado, no sabemos cuándo, dónde. Cuidadín, que las bombas atómicas –hoy– son como los 'bumerán'. Impredecible Putin. Los videntes también son impredecibles, porque como ilusionistas del imaginario a veces suelen acertar y de esa rentabilidad viven a costa de los ilusos. Pero hay personas que los necesitan. El pasado mes de mayo fue elegida como la mejor vidente tarotista de España Marta Sanjuán. Hemos conocido a Rappel, muy cercano a la aristocracia, artistas y algunos políticos. Anda qué. El recordado programa televisivo 'Crónicas Marcianas' hizo populares a Aramis Fuster o Paco Porras, entre otros.

Porras sigue enganchado a las redes y debe tener algún éxito por su singular forma de augurar el futuro rodeado de verduras. Es el único que se atreve a pronosticar el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mirando fijamente a una zanahoria. De la cartomancia al repollo hay mucha astral. Y luego, tenemos la asombrosa metamorfosis del Maestro Joao que –aunque se le veía venir– se ha transformado, de la noche a la mañana, en Benita. El nuevo nombre no es muy actual (me recuerda a los que usaba en sus películas Paco Martínez Soria) pero a ese cambio de sexo, además de silicona, hay que ponerle sal y pimienta. ¿Qué dirá a partir de ahora la Maestra Benita sobre el futuro que nos aguarda? Es un misterio. En cuanto a Mhoni, internacionalmente conocida, debería tamizar sus pronósticos, porque ahí está Maduro rearmando el país con el batallón de modistillas por si los 'yankees' se atreven a invadir la falsa epopeya bolivariana. Maduro, aún transita por palacio bailando el jorobo a la espera de cualquier eventualidad. De momento, al conocer que a Corina Machado le han concedido el premio Nobel de la Paz ha tachado a la opositora de «bruja demoníaca», que es una forma de «churriar». De descontrolar el esfínter.