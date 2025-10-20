Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Burja demoníaca

José María Guadalupe

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:01

A finales de agosto se daba la noticia, en las redes, de la muerte de Nicolás Maduro. Evidentemente, el fallecimiento físico del presidente de Venezuela ... no se produjo, se trató de un bulo basado en las predicciones de la vidente, astróloga y numeróloga, Mhoni Vidente, que aspira a cargarse a Maduro antes de que lo haga Trump. Según ella «había sufrido una parálisis en uno de sus órganos o un infarto fulminante». Naturalmente, el desmentido fue inmediato y, él hasta ahora presidente, salió a escena vivito y coleando más chulo que un ocho pero con cierta churria o cagalera que son términos muy usados en Venezuela. Da la impresión de que Nicolás está en una difícil situación para seguir perpetuado en la dictadura bolivariana, primero porque es un sátrapa crepuscular y, segundo, porque el nuevo gobierno de los EE UU no lo va a permitir. Así las cosas surgen videntes como Mhoni, que es una rubia de bote que pulula por doquier pronosticando todo tipo de acontecimientos.

