Arúspice Roig

José María Guadalupe

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05

Juan Roig, el jefe de Mercadona, ha cumplido un sueño inaugurando en su Valencia natal el Roig Arena, un coliseo multiusos en el que ha ... invertido unos 400 millones. No todo es supermercado. Roig fue vidente cuando anunció que en 2050 cocinar en casa sería un ritual arcaico. No va muy descaminado el empresario –a quien le tengo especial simpatía por el ejemplar trato de respeto y dignidad a sus trabajadores– porque cada día son las personas, fundamentalmente mayores, las que deciden comprar los alimentos elaborados en supermercados o establecimientos de comidas para llevar.

