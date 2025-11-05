Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Insulto a la inteligencia

«Cuando lo indecente se acepta como estrategia, el descrédito es inevitable»

José María Granados

Periodista

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:07

Comenta

Pepe 'El Tomillero' no sale esta semana de su asombro al analizar ciertos comportamientos de la clase política que deberían ser humanos y, sin embargo, ... producen indignación. Reclama cambiar los códigos éticos y legales de la política porque, a su juicio, mentir debería ser un delito que inhabilitara a quien lo practica, del mismo modo que insultar a la inteligencia debería apartar de inmediato a cualquier representante público. Su asombro no nace de un hecho aislado, sino de la evidencia de que el engaño se ha normalizado como herramienta de poder.

