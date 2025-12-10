Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Purchena

¡Guau!

«El perro participaba de la merienda familiar como cuñado de confianza, olisqueaba las tostadas y acababa con las patas en la mesa»

José María Granados

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 22:57

Comenta

Pepe 'El Tomillero' utiliza herramientas de la IA -AI en inglés- para conocer el número de mascotas perrunas que existen en la ciudad de Almería ... y obtiene como respuesta: «no he encontrado en los recursos públicos del Ayuntamiento ni en los documentos municipales una lista pública o un número verificado y actualizado que diga solo cuántos perros hay registrados en el municipio de Almería», pero la herramienta sí ofrece una estimación: entre el 60 y el 85% sobre el total de 57.300 mascotas existentes en la capital. Es decir, fija en un mínimo de 34.400 y un máximo de 48.700, los perros domésticos que se mueven de manera más o menos controlada por la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  9. 9 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¡Guau!