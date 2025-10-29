Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Más embustes

«Hay quien convierte la política en un escenario de vanidades en el que se cambia de versión, se manipulan cifras y se culpa al adversario»

José María Granados

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:56

Pepe 'El Tomillero' se muestra consternado en el primer aniversario de la DANA que enlutó Valencia y España. El duelo no solo es por el ... recuerdo de aquel 29 de marzo. También lo es por la tristeza moral que sobrevino después, cuando el ruido político se impuso al silencio respetuoso de las víctimas. Pepe, hombre de campo y de palabra, no entiende de siglas ni de discursos huecos. Entiende de pérdidas, de barro hasta las rodillas, de vecinos que se ayudan sin preguntar. Por eso, un año después, le duele más la falta de decencia que la lluvia.

