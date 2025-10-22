Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Purchena

Colombine

«La noche fue una reunión de memoria y un recordatorio de que el periodismo, al rescatar la historia de nuestras pioneras, se convierte también en una forma de justicia»

José María Granados

Periodista

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:10

Pepe 'El Tomillero' asistió el martes al homenaje que, desde hace 13 años, la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) ... rinde a Carmen de Burgos Seguí 'Colombine', con la entrega del premio que lleva el nombre de la periodista almeriense, en una velada que tuvo ese regusto entrañable de las cosas bien hechas, de los actos que se celebran con el corazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

ideal Colombine