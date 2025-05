La Cañada II

Pepe 'El Tomillero' se dispone a pasar unas buenas fiestas de San Urbano y mira el programa, editado por la Asociación de Vecinos Antonio de ... Torres, con el objetivo de seleccionar eventos, adaptarlos a su agenda y seguir rezando para que el pronóstico meteorológico se cumpla -o no, porque de un día a otro sale en la previsión, con un 40%, posibilidad de lluvias para el viernes. Que sea lo que San Urbano quiera y si quiere que llueva será porque el agua se necesita más que unas horas de asueto festivo-.

De momento el jueves -hoy para los lectores- el tiempo no afectará la cita de la verbena nocturna en la plaza del Mercado, donde la Asociación de Mayores ha colgado no sé cuántos banderines de colores, lana e hilo, realizados a mano en uno de los talleres que entretienen el tiempo y transmiten sabiduría. 'De Boca en boca', el grupo más cañaero de Almería, con Sergio Aguirre en voz y música en directo, amenizará la velada con cerveza fresquita y tapas de gourmet de esas de toda la vida -carne con tomate, asadura, tabernero, tortilla… y lo que el grupo de olla y sartén haya preparado-. Pues, como cantaba Serrat «Gloria a Dios en las alturas… ¿recogieron las basuras?, ya veremos.

Los plásticos de los báculos denunciados aquí la semana pasada siguen en su sitio salvo que una ventolera de esas que bien conocemos en Almería les dé el último golpe de desagarro y los mande a tomar viento a las alturas. Los déficits siguen porque es imposible que en una semana hayan podido meter mano a lo que lleva años a la espera, a aquello que el aspirante a alcalde que salió alcalde en las elecciones, pedía al escribano de turno que apuntara para, antes de dejar la política activa, dejarlo solucionado. Han pasado varios alcaldes, elecciones, años, lustros, más de una década y el papel en el que quedó plasmada la petición popular y la promesa política, se lo debió de llevar el viento hacia otro continente.

La promesa incumplida debía estar penada por la ley, aunque como las leyes las hacen los mismos que prometen no es cosa de exigirles además que penalicen su honra. Bastante tienen ya con el descrédito que arrastran. Todos están muy ocupados con sus congresos pagados, sus viajes pagados, sus sueldos, sus dietas, sus prebendas, sus insultos, sus mentiras, sus caras duras y sus hipocresías. Muchos incluso van a misa y hasta comulgan después de intentar que nosotros comulguemos con las ruedas de molino que nos arrojan a diario. Si no fuera por lo que es, hasta nos podríamos reír de sus chistes, pero lo de Gaza, por ejemplo, no es un chiste por mucho que lo diga el calvo de las gafas. Resulta que todo lo hacen bien y los demás lo hacemos mal. No sé si han llegado a decir que lo de la próstata de Biden es cosa de Pedro Sánchez, pero están a punto.

Perdonen, yo les hablaba de La Cañada de San Urbano, de sus fiestas y de su abandono y me he ido a otro lado restando líneas a la crítica hacia lo que no se hace en un barrio que podría ser este o el suyo, pro es que a veces me da la sensación de que, en los argumentarios que los partidos políticos distribuyen entre sus cargos, falta hablar de lo más cercano. Perdonen el lapsus y ya les hablaré de La Cañada más en profundidad dentro de siete días.