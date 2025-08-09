Granada pierde peso turístico en el contexto regional

En la Delegación de Turismo en Granada hemos llevado a cabo, durante el primer semestre de este año, un estudio comparativo de los datos turísticos ... de los años 2019 y 2024 para la provincia de Granada. Se eligió 2019 por ser el último año de la serie histórica en la que cada año marcaba un nuevo récord de turistas, que acabó al año siguiente con la pandemia del coronavirus, y lo hemos comparado con 2024 por ser el año de la plena recuperación que vuelve a retomar la senda truncada en 2020.

Los datos reflejan que Granada ha empeorado sensiblemente en este periodo. Veamos algunos ejemplos.

En 2019, Granada ocupaba el segundo lugar provincial por número de turistas de Andalucía, después de la inalcanzable Málaga, con algo más de cinco millones. En 2024, Granada baja al cuarto lugar tras perder más de cuatrocientos mil turistas, superada por Cádiz y Sevilla. Una auténtica anomalía negativa en el contexto regional con una pérdida del 8,62% del número de turistas de 2019, mientras que provincias como Jaén gana en el mismo periodo casi el 40%, Huelva un 38,5%, Sevilla un 33% y Cádiz un 25,7%.

Por lo que respecta a los datos de movimiento hotelero para esos años, Granada presenta los peores datos de Andalucía ya que decrece un 9,8% en las pernoctaciones hoteleras. Lo mismo ocurre con la ocupación de las viviendas de uso turístico que decrecen en la ocupación un 0,7%, el peor dato de la región.

Otro dato muy preocupante es el gasto medio en relación con la estancia media. Algo que está relacionado con la menguante estancia media en Granada. Para resumir, de poco sirve que el gasto medio aumente si los turistas pasan cada vez menos tiempo en Granada.

En 2019, un turista gastaba 69,3 euros al día y pasaba 5,1 días, lo que suponía un gasto medio total de 353,43 euros. En 2024, ese turista gastó 86,8 euros al día y pasó 3,8 días, lo que supuso un total de 329,84 euros. Cinco años después los turistas gastan por estancia 23,59 euros menos.

Creo conveniente analizar brevemente la situación de esos tres recursos que se han considerado los pilares del turismo en la provincia: la Alhambra, la estación de esquí de Sierra Nevada y la Costa Tropical.

La Alhambra es el recurso turístico más importante de la provincia. Los visitantes cada vez están más cerca de agotar las entradas anuales que se han establecido en 2.763.500. Sería bueno saber de los más de 2,7 millones de visitantes qué porcentaje lo ocupan excursionistas que unicamente vienen a Granada a ver el monumento y se van. Dicho de otra manera, nos podemos preguntar ¿hasta qué punto la Alhambra forma parte de un sistema de colonialismo turístico con la incorporación del principal monumento de la región a la oferta vacacional de la Costa del Sol? La pregunta se podría resumir en: ¿cuán malagueña es la Alhambra? 14.000 cruceristas que llegaron al puerto de Málaga en 2024 visitaron la Alhambra. Son muchos más que los que la visitaron desde el puerto de Motril.

La estación de esquí de Sierra Nevada es un recurso que vive instalado en la incertidumbre. La propia de ubicarse en una montaña con un clima mediterráneo con precipitaciones irregulares, a la que se suma los efectos del cambio climático con inviernos cada vez menos fríos. A pesar de las cuantiosas inversiones en sistemas de creación de nieve artificial la temporada se irá acortando paulatinamente. Los visitantes de 2024 en relación a los de 2019 muestran una reducción del 35%.

La Costa Tropical es la marca turística de nuestro litoral. El análisis de los datos turísticos y su plasmación sobre el territorio nos muestran que en la práctica la Costa Tropical se reduce a cuatro municipios: Almuñécar, Salobreña, Motril y Torrenueva Costa. Estos concentran el 97,4% de las plazas hoteleras, el 98,8% de los apartamentos turísticos y el 94% de las plazas de viviendas de uso turístico de los municipios de nuestro litoral. Es decir, tenemos el litoral provincial más corto de España, tradicionalmente volcado hacia la segunda residencia, con el poniente que concentra casi toda la actividad turística, mientras que el levante es un desierto turístico con una clara vocación agrícola.

Es obvio que los tres supuestos pilares del turismo granadino presentan debilidades que tienen que ser abordadas. A modo de ejemplo, podemos señalar que la Alhambra puede contribuir más a la pernoctación potenciando y dando a conocer las modalidades del bono turístico Granada Card diseñadas a tal efecto. La estación de esquí tendrá que desarrollar programas que contemplen actividades de turismo activo fuera del periodo invernal. La Costa Tropical tiene en los próximos años que completar la senda litoral como un recurso turístico que vertebre la costa granadina.

También hay que mantener e incrementar las ayudas de instituciones supramunicipales para la mejora de las playas, en especial las del levante.

Tras las cuantiosas inversiones derivadas de diferentes planes, singularmente con fondos europeos, se mejorará y aumentará el número de recursos turísticos de la provincia de Granada, con lo que la oferta de las distintas marcas del destino Granada serán más competitivas.

Una mención especial merece el puerto de Motril, que está viviendo una transformación para acoger a un número mayor de cruceros. Esos cruceristas deberían de esparcirse prioritariamente por la Costa Tropical y por las comarcas limítrofes para contribuir a reducir la estacionalidad. En ese sentido es necesario diseñar paquetes turísticos específicos que incluyan actividades de turismo activo, gastronómico y familiar.

El aeropuerto de Granada en la comparativa 2019 y 2024 pierde un 8,5% de pasajeros. En esos años Málaga ha aumentado un 25,5% y Sevilla un 22%. En 2019 tenía conexiones internacionales con Milán, Londres, Manchester, Berlín y Nápoles. En 2024 solo París y Amsterdam. Podemos afirmar que desde su inauguración en 1972 el aeropuerto granadino nunca ha tenido una vocación internacional, opacado por el vecino aeropuerto de Málaga, pero en estos momentos se encuentra en mínimos. Hay que volver como mínimo al escenario de 2019.

Leemos y oímos que la provincia de Granada tiene una variada oferta paisajística, cultural, gastronómica pero hay que invertir más en la promoción de algunas comarcas que cuentan con alojamientos singulares y recursos turísticos desconocidos hasta para los propios granadinos. Hay que superar la macrocefalia de la capital si queremos que la frase: turismo en todas partes y todo el año, sea una realidad.

Y hay que ser más reivindicativos, por ejemplo, no contamos con grandes eventos deportivos que conciten el interés mediático y la afluencia de visitantes, como ocurre con otras provincias andaluzas. Es importante contar con proyectos colectivos que ilusionen como la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y que, si se consiguen, tengan su repercusión en la economía provincial en general y en el sector turístico en particular.

Granada tiene que superar esa suerte de autocomplacencia por contar con la Alhambra o con la única estación de esquí. Y tenemos que sentirnos afortunados por tenerlos, pero a la vista de los datos parece que no es suficiente para mantener a la provincia en los puestos destacados del ranking turístico de Andalucía.