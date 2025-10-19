Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

J. Ibarrola

'Ad baculum'

José Manuel Navarro Llena

Experto en Márketing

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:59

Hace casi dos lustros que convivimos con lo posfactual, la posverdad. Desde entonces, no nos ruborizarnos al constatar cómo la verdad se transforma a diario ... en un concepto maleable, una sustancia moldeada por los intereses del poder y replicada por medios cómplices. En esta era de lo «post», las emociones pesan más que los hechos y la razón que los sustenta. La narrativa ha sustituido a la evidencia. Lo inquietante no es solo la manipulación sistemática de la realidad, sino nuestra docilidad ante ello. Nos hemos acostumbrado a aceptar como ciertos los relatos que confirman nuestros prejuicios o que alambican nuestros miedos, sin preguntarnos quién los construye ni con qué propósito. La posverdad no existiría sin nuestra anuencia, sin ese deseo colectivo de ser guiados más desde la displicencia que por la conciencia, sin esa arbitrariedad humana de elegir la simpleza como mecanismo conductual.

