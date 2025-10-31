Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marcha organizada por Ajicam el pasado 26 de octubre en Jaén. Enara López
Huesos de aceituna

Ni sienten ni padecen

Las movilizaciones de la ciudadanía, echándose a la calle en masa para llamar la atención de prensa, radio y televisión en defensa de los servicios públicos, son más necesarias hoy que nunca.

José Luis González

Jaén

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:42

Desde que saltó la noticia del fraude –en la acepción primera que la RAE otorga a esta palabra, en mi opinión la más adecuada entretanto ... se sustancia si ha existido la comisión de algún delito- de los cribados de cáncer de mama, perpetrado por la Junta de Andalucía quién sabe desde cuándo, van cayendo como cuentas de un collar roto testimonios de mujeres afectadas a cuál más sangrante. Sin que al parecer muchos de los responsables de la administración autonómica concernidos por semejante desvarío sientan ni padezcan. No he escuchado ni leído las amargas disculpas y las consiguientes dimisiones de los sucesivos consejeros y consejeras de Salud hasta que, a la última de ellos, Rocío Hernández, le ha tocado apechugar con las consecuencias. De hecho, Jesús Aguirre es actualmente el ufano presidente del Parlamento andaluz y Catalina García es la titular de Medio Ambiente.

