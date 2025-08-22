Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de un incendio. IDEAL

De reinas y reyes insignificantes

En cuestión de una década lo más fácil es que este país lo compongan más de 50 millones de reinas y reyes, hijos de reyes y padres de reyes.

José Luis González

Cazorla

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:59

Creo que ha llegado un momento de nuestra existencia como sociedad, aquí, allá y acullá, en el que debiéramos todas las mañanas al levantarnos, antes ... incluso de la ducha, coger lápiz y papel para escribir cien veces «soy insignificante, soy insignificante, soy…» J.R.R.Tolkien ya se lo dijo a Bilbo, su pequeño gran héroe de 'El Hobbit' (novela publicada en 1937), por boca de otro de sus personajes principales, el mago Gandalf: «Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho; pero en última instancia ¡eres sólo un simple individuo en un mundo enorme!». Y, usando las palabras de Josep Ramoneda, «desde nuestra pequeñez –infinita, añado yo-, osamos explicar la inmensidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De reinas y reyes insignificantes

De reinas y reyes insignificantes