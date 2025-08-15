Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

paraje quemado por el incendio en Las Médulas (León). EFE
Huesos de aceituna

De humanos y bestias

La abundante información proporcionada por los medios de comunicación sobre esta tragedia (...) nos dejan una foto fija muy nítida que nos debe servir para intentar prevenir en lo posible que el desierto siga avanzando en la Península Ibérica

José Luis González

Jaén

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:34

Esta semana acaba ennegrecida por el fuego que ha abrasado joyas naturales e históricas como la de Las Médulas, la mayor mina a cielo abierto ... del Imperio Romano, en un entorno de la comarca de El Bierzo (Lugo) declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. Pero que también ha dejado gran desolación a su paso por zonas arboladas a lo largo y ancho de España y Portugal. Las imágenes en televisión y la abundante información proporcionada por los medios de comunicación sobre esta tragedia, que por desgracia se agrava año tras año, nos dejan una foto fija muy nítida que nos debe servir para intentar prevenir en lo posible que el desierto siga avanzando en la Península Ibérica. Le va la vida en ello al entorno en el que vivo, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, por fortuna exento de incendios graves durante las últimas dos décadas.

