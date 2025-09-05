Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Última concentración en Cazorla en apoyo a Palestina. J. L. G.

La ciudadanía ya está rompiendo huevos

La gente se está cansando de esperar la firme condena y las severas medidas contra Israel que cabría esperar de sus gobernantes o, en este caso, de las organizaciones deportivas nacionales e internacionales.

José Luis González

Cazorla

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:45

El estado de Israel es hoy un estado genocida, de esto no cabe ya la más mínima duda. Además, y por lo visto, apoyado por ... una porción muy importante de sus nacionales. Es cierto que con cada vez más disidencias entre ellos y ellas, aun sin demasiada notoriedad hasta ahora de puertas para adentro. Pero Europa comienza a entonar otro cantar, sobre todo su ciudadanía, harta de presenciar en vivo y en directo tanto sufrimiento, tanta hambre y tanta sangre. Un infierno tolerado por el silencio y la tibieza culpable de buena parte de sus gobernantes, paralizados por los equilibrios económicos y geopolíticos que son alentados por democracias en franca decadencia como la de Estados Unidos, Hungría o Italia; o con problemas de conciencia histórica como la de Alemania.

