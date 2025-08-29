Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda en una imagen de archivo. IDEAL

Bajar su fiscalidad no baja el precio de la vivienda

Yo, que trabajo a diario con parte de esos impuestos que gravan la compra de vivienda, me hago cruces ante semejante delirio

José Luis González

Cazorla

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:15

He leído en IDEAL estos días de asueto, en los que me encuentro cuando escribo esta pieza, un artículo en el que un arquitecto llamado ... Eugenio Aguinaga, al que alguno de ustedes podría conocer por ser hijo del gran arquitecto vasco Eugenio Aguinaga Azqueta, viene a decir que –así reza el titular- «para hacer asequible la vivienda hay que quitarle su fuerte carga impositiva», añadiendo que esto supondría «una rebaja del precio del inmueble en torno a un 20% de inmediato». Ojo con lo de «de inmediato», que podría ser traducido por algo así como 'de un día para otro'. Y yo, que trabajo a diario con parte de esos impuestos que gravan la compra de vivienda, me hago cruces ante semejante delirio. Las más de las veces en boca de personas con algún interés crematístico en que la ciudanía se trague el anzuelo o, lo que es más habitual en estos tiempos de la desinformación, de elementos más o menos representativos del mundillo iliberal o ultraliberal.

Espacios grises

