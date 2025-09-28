El turismo del paraíso interior

La provincia presenta una amplia oferta turística, sustentada en un abanico de productos. En torno al Día Mundial del Turismo se suele examinar al sector ... para exponer retos y oportunidades, desafíos y amenazas. Aquí, la marca 'Jaén, paraíso interior' ha calado y nos identifica frente a otros destinos; y sin duda las ciudades patrimoniales de Úbeda y Baeza y el pulmón verde de los parques naturales son estandartes sobre los que sujetar ese 'paraíso' prometido a quienes nos visitan. Apunto que el incipiente oleoturismo aventura un potencial aún sin despegar.

El objetivo es meridiano: atraer más visitantes y que pernocten más. Pero no estamos solos, de ahí que haya que afinar bien la orquesta para que todo suene bien y el sector turístico sea como hasta ahora un pilar importante en la economía provincial. Traigo esto a colación de los últimos datos conocidos, relativos a julio pasado, con una leve caída de visitantes y pernoctaciones frente a ese mes del año pasado y también en el acumulado anual.

Quizás no deba preocupar, pero sí ocupar. Se rompe la tendencia y el sector debiera analizar causas, más allá de echar la culpa al empedrado o a los 45 grados del pasado verano. Calor hace, hizo y hará, por lo que más vale tocar la tecla adecuada. Acertar en los mensajes y en la promoción es clave. Y debe imperar la firmeza en la decisión para no confundirse con localismos interesados ni tratar de contentar sin más. Al potencial visitante le debe llegar un mensaje nítido, no una amalgama de propuestas; una oferta sólida, diferenciada y de calidad.

Por contra, ese dato negativo no enturbia que la provincia siga siendo campeona en valoración de los turistas. Y en eso además del personal de los alojamientos, la restauración o los servicios turísticos, también hay que apuntarle un punto a los propios jienenses.

TIERRA ADENTRO

Al hilo, el próximo octubre abrirá de nuevo la feria Tierra Adentro. Lejos quedan aquellas primeras ediciones en las que la Consejería 'del Partido Andalucista' (en coalición con el PSOE) impulsó y comprometió gasto suficiente para hacer brillar una cita nacida como contrapeso al turismo de sol y playa. Ese pequeño Fitur andaluz de los destinos de interior fue a menos como el compromiso público y ahora luce más en las grandilocuentes intenciones que en el pabellón de Ifeja. Incluso alguna edición coincidió con la feria de San Lucas. Un despropósito. Que perdure en el tiempo viene a sumar, sin duda, pero más lo haría si cumpliera con su carácter andaluz. Valoro, sin embargo, el esfuerzo que supone poner en marcha una feria comercial.

PASO AL LADO

Sumo a este diario una tesela protagonizada por un sindicalista, de raíces compartidas serranas, y que esta semana ha dado un paso al lado. Manuel Salazar, con perdón UGT Jaén, reunió esta semana a una extensa nómina de representantes públicos, empresariales, de colectivos, instituciones, y muchos de ellos también amigos. Durante veinte años ha sido actor relevante en la defensa de derechos y en la denuncia de atropellos. Diálogo, sensatez y firmeza para marcar una forma de gestionar el sindicato, que es modelo para otras provincias, como se afirmó en las intervenciones de quienes vinieron de fuera al congreso provincial. «Manolo es un martillo pilón», con esta gráfica descripción le definió Pepe Álvarez por su persistente defensa de Jaén. Manuel Salazar entrega el relevo a Pilar Gil, la primera mujer que dirigirá UGT Jaén, y quien junto a Silvia de la Torre, secretaria de CC OO Jaén, visibilizan pasos dados hacia la igualdad.