Turistas en la monumental plaza Vázquez de Molina de Úbeda. IDEAL
Diario de Teselas

El turismo del paraíso interior

Jaén es la campeona en valoración de los turistas, pero debiera ocupar al sector analizar si sólo son coyunturales, 'por el calor', los últimos datos de estancias y visitantes del verano

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:49

La provincia presenta una amplia oferta turística, sustentada en un abanico de productos. En torno al Día Mundial del Turismo se suele examinar al sector ... para exponer retos y oportunidades, desafíos y amenazas. Aquí, la marca 'Jaén, paraíso interior' ha calado y nos identifica frente a otros destinos; y sin duda las ciudades patrimoniales de Úbeda y Baeza y el pulmón verde de los parques naturales son estandartes sobre los que sujetar ese 'paraíso' prometido a quienes nos visitan. Apunto que el incipiente oleoturismo aventura un potencial aún sin despegar.

