La plaza que no fue y el parque que no es

Siempre gustó el terraceo, una charla con amigos en torno a una mesa con unos botellines (ahora tercios) de por medio. Y la pandemia de ... covid multiplicó los veladores, tanto que fueron ganando espacio de aceras y plazas. De algún modo la deseada peatonalización perdió ante la 'mesalización'; mejor en cualquier caso que el paso de vehículos. En Jaén nos hemos quedado en un quiero y no puedo, o mejor dicho 'no me dejan'. Conciliar intereses en demasiadas ocasiones confronta con las decisiones firmes y no del gusto de todos, claro. Y así tenemos tráfico en torno a la Catedral o por la Carrera, ya sé que restringido, pero tráfico al fin y al cabo. Y así, por ejemplo, se dilata hasta el máximo la implantación severa de una Zona de Bajas Emisiones, que será liviana, de trámite, no vayamos a suscitar debates que nadie quiere protagonizar. Hasta el punto de que igual cambia de manos su responsabilidad municipal.

Y ahora se anuncia la remodelación de la Plaza de la Constitución, cuyo proyecto fue presentado días atrás poniendo el acento en la recuperación del mosaico de la plaza de Santa María, la fuente, los colores y las pérgolas para dar sombra. Y se pasó por encima de cuánto espacio ocuparán los veladores. No hay nada más que darse una vuelta por la próxima Deán Mazas para tener un ejemplo. Veremos. No obstante, aplaudo una remodelación que seguro proyectará un mejor uso del espacio público, más en un área tan céntrica. Y también soy de disfrutar de buena compañía en torno a una mesa de bar. Sitio para todo y todos, la ciudades deben ser imperativamente accesibles y amables.

Recuerdo, a colación de esta reforma, que hace dos décadas se manejó la idea de derribar el edificio de la Agencia Tributaria para generar una gran plaza con la fusión de ambas. Este propósito lo facilitaba la construcción de una nueva sede para Hacienda, incluso el ministro Cristóbal Montoro presentó su maqueta. Era febrero de 2004, en marzo cambió el Gobierno central y èste descartó construir el edificio en un espacio junto al actual Museo Íbero y tras avatares, ofrecimientos de suelo, elevado coste de integración de restos de la muralla calcolítica... aquello se truncó y pasó a la galería de fallidos jaeneros, otro más. Como el anunciado 'campito' precisamente en ese lugar, aún en barbecho junto al Museo.

Y ya puestos a plantear espacios para el esparcimiento de los jienenses, una asignatura pendiente es que el Parque de la Concordia sea realmente un pulmón verde en el centro de la ciudad. Más allá de reunir de vez en cuando food trucks, barras por Oktoberfest u otros argumentos barísticos, no es un parque. Los jienenses no lo tienen como tal y ahí está en contraposición el del Parque de Vandelvira o el del Bulevar. Nuestro pequeño 'Central Park' no es lo que tenemos ahora mismo. Merece un mejor planteamiento.

JUBILEO DE LAS COFRADÍAS

Reposados los ecos del Rosario Magno, destaco que la Diócesis ha sabido implicar a cofradías de todas las comarcas y activado así la presencia de la Iglesia en la provincia... siempre visible, pero sin duda un aldabonazo de tal calibre refuerza. El obispo Sebastián Chico y su equipo, encabezado por José Antonio Sánchez, provicario general y coordinación del Jubileo de las Cofradías, hilvanaron todo lo necesario desde meses atrás para que miles de personas asistieran a una manifestación pública de catequesis.

Además la Magna ha tenido un efecto multiplicador (se organizan también en otras provincias andaluzas) en aquellas ciudades y municipios de donde procedían las imágenes que conformaron el Rosario. Las redes sociales se llenaron de mensajes y vídeos de cofrades satisfechos de mostrar en y desde la capital su particular forma de expresión costalera, su gusto por tal o cual marcha procesional. Sin duda, ya lo he dicho, la Diócesis ha sabido entender el peso de la religiosidad popular.

Y el evento también puso a prueba la capacidad de la capital para gestionar tales magnitudes, y la cierta preocupación de los días previos dio paso a la satisfacción por una jornada que se cerró con mínimas incidencias. Tanto es así que el alcalde, Julio Millán, la puso como ejemplo en la presentación del dispositivo de feria.

VIAJE A CHINA

Por cierto, una feria que Millán vivirá a medias, hasta el martes. Al día siguiente, junto a un grupo de empresarios, emprenderá viaje a China en misión comercial. Entre otros asuntos y reuniones programadas, devuelven visita a los representantes de la empresa de fabricación y ensamblaje de baterías Tianneng que busca una ubicación para una planta suya en Europa y tienen a Jaén como prioridad, «la primera de la lista». No será fácil ni pronto, pero los pasos están siendo firmes y con un objetivo mayúsculo posicionar a la capital en la transición energética y la innovación tecnológica. Y ahí la firma jienense Intelec, referente en esta materia, es un buen aliado.