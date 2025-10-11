Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plaza de la Constitución, con el edificio de la Agencia Tributaria al frente. Ideal
Diario de teselas

La plaza que no fue y el parque que no es

Hace dos décadas se pensó incluso unir las plazas de la Constitución, que será remodelada en unos meses, y la de Deán Mazas; mientras el 'pulmón verde' que debiera ser el Parque de la Concordia sigue sin vida.

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:35

Siempre gustó el terraceo, una charla con amigos en torno a una mesa con unos botellines (ahora tercios) de por medio. Y la pandemia de ... covid multiplicó los veladores, tanto que fueron ganando espacio de aceras y plazas. De algún modo la deseada peatonalización perdió ante la 'mesalización'; mejor en cualquier caso que el paso de vehículos. En Jaén nos hemos quedado en un quiero y no puedo, o mejor dicho 'no me dejan'. Conciliar intereses en demasiadas ocasiones confronta con las decisiones firmes y no del gusto de todos, claro. Y así tenemos tráfico en torno a la Catedral o por la Carrera, ya sé que restringido, pero tráfico al fin y al cabo. Y así, por ejemplo, se dilata hasta el máximo la implantación severa de una Zona de Bajas Emisiones, que será liviana, de trámite, no vayamos a suscitar debates que nadie quiere protagonizar. Hasta el punto de que igual cambia de manos su responsabilidad municipal.

