Oxígeno con el Plan EDIL

La resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL es el Gordo adelantado para muchos alcaldes y ... alcaldesas. 13 proyectos con una financiación de 98,6 millones de euros, aprobados en la provincia. Sería injusto reducirlo a que les ha tocado la lotería, obviaríamos el trabajo de siembra hasta recoger los frutos, pero sin duda es un espaldarazo a la gestión o les 'arregla' el mandato.

Balón de oxígeno para el Ayuntamiento de Jaén, maniatado por la losa de la deuda, que podrá impulsar proyectos difícilmente de otra forma. Se le vio contento a Julio Millán y a su equipo, y también a sus socios de gobierno. Jaén Merece Más no deja escapar fotos así, han cambiado de 'caballo' a mitad de carrera y ahora quedan lejos quedan acusaciones de «marca blanca» hacia la formación provincial; ahora vienen desde la otra bancada. Por cierto, ¿cómo concurrirá JM+ a los comicios autonómicos? Se medita.

Pero el Gordo de los EDIL no es solo para la capital, los equipos de gobierno de Linares, Andújar, Martos, Alcalá la Real, Úbeda y Baeza no tardaron en valorar la buena nueva y mostrar una felicidad, que se evidenció más entre quienes asistieron al encuentro con la vicepresidenta primera del Gobierno. María Jesús Montero vino a Jaén 'con un pan debajo del brazo', en su rol de ministra de Hacienda, y atizó a Juanma Moreno por la gestión sanitaria de las pruebas de cáncer de mama, en su rol de candidata electoral.

Embajadores

Tesela de mosaico turístico. Desde una atalaya privilegiada para asistir a la caída del sol y al cobijo de la fortaleza se entregaron el miércoles en Alcaudete los Premios 'Jaén, Paraíso Interior'. La nómina de embajadores turísticos de la provincia se amplía y se presume de todo lo bueno que ofrece Jaén. Paco Reyes reivindicó a quienes desde hace décadas han dado un vuelco sustancial a un sector que ahora compite con cualquier destino de interior.

El acto se celebró en territorio histórico de frontera. Curiosamente la Sierra Sur es la comarca más próxima al aeropuerto Granada-Jaén, sobre el que esa misma tarde el presidente de la Diputación nazarí cuestionó públicamente su nombre compartido a cuentas de las aportaciones jienenses. Abierto el debate, desde la administración provincial de Jaén se evita la confrontación y se repasa la implicación y apuesta desde que aquel 2006 se 'rebautizara' el aeropuerto. La agitación debe encauzarse hacia el diálogo y al entendimiento. No obstante,me llama la atención el actual coro unánime en defensa del nombre Jaén en el 'García Lorca', no siempre fue así: se tildó de ocurrencia y fue motivo de mofa. Maldita hemeroteca.

San Lucas, festivo local

Diez días de nuevo para el maratón de San Lucas. Será que los jienenses tenemos más cartera y aguante que otras ciudades y nos aferramos a la 'tradicional' feria de dos fines de semana, con puente incluido. Y será fiesta local el día 18, no como en 2008, cuando no se reparó en que los sábados, pese al elevado número de funcionarios, muchos jienenses trabajan. Ese año fueron festivos locales los días de la Virgen de la Capilla y Santa Catalina; y se llegó a dictar un bando por parte de la alcaldesa para animar a los empresarios a dar descanso a sus trabajadores por San Lucas. Un despropósito. Este año será festivo sin necesidad de bando.

Por cierto, abrirán las casetas el viernes de forma oficial, ya sin esperar a la medida de gracia de otros años. Sería bueno, en cualquier caso, ordenar la programación. Ferial abierto desde el mediodía del viernes, encendido esa medianoche y pregón y cabalgata inaugural la tarde del sábado. Otra singular 'tradición' jaenera. Sea como fuere, en feria, y no será por días, disfruten y echen buenos ratos con los suyos.