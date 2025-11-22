Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Escultura de una hormiga en la rotonda frente a los terrenos donde se construye el Cetedex. L.
Diario de Teselas

'Gaudeamus igitur' desafinado

El rector reedita el encontronazo con la Junta por la financiación de la Universidad, mientras el consejero Sanz afronta la crisis por el centro de salud en una reunión con el alcalde de Cazorla.

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:49

La semana que despedimos ha discurrido entre informes, sentencia, UCO, autos, mordidas, mascarillas y dimisiones. En una especie de balanza delictiva maquiavélica se han ido ... equilibrando casos para vergüenza de unos y otros, pero bochorno de todos. Pareciera como si la actualidad quisiera opacar la efeméride del medio siglo de democracia tras la muerte del dictador. Publicábamos en IDEAL el pasado 20-N que en aquel día de 1975 en la provincia preocupaba la sequía y la «higiene del agua», y además se hablaba del derbi entre lagartos y mineros que se celebró ese domingo en La Victoria tras un minuto de silencio por la muerte de Franco. Temas que bien pudieran ser actuales, tan recurrentes como los avatares jaeneros de esta semana.

