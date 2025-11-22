'Gaudeamus igitur' desafinado

La semana que despedimos ha discurrido entre informes, sentencia, UCO, autos, mordidas, mascarillas y dimisiones. En una especie de balanza delictiva maquiavélica se han ido ... equilibrando casos para vergüenza de unos y otros, pero bochorno de todos. Pareciera como si la actualidad quisiera opacar la efeméride del medio siglo de democracia tras la muerte del dictador. Publicábamos en IDEAL el pasado 20-N que en aquel día de 1975 en la provincia preocupaba la sequía y la «higiene del agua», y además se hablaba del derbi entre lagartos y mineros que se celebró ese domingo en La Victoria tras un minuto de silencio por la muerte de Franco. Temas que bien pudieran ser actuales, tan recurrentes como los avatares jaeneros de esta semana.

Así, hemos asistido a un nuevo encontronazo entre la Universidad de Jaén y la Consejería. El rector reedita las alarmas sobre las dificultades en la financiación y critica los «reiterados incumplimientos de la Junta». Expuso esta semana sus argumentos durante una extensa rueda de prensa, que sucedía en el tiempo a sendos comunicados de la Plataforma en Defensa de la UJA y el PSOE. Nicolás Ruiz sostiene con vehemencia que las cuentas no salen y estas críticas causan «sorpresa» y «estupor» a la administración andaluza, que defiende que la inversión crece y que la Universidad jienense recibe más dinero. Ycuestiona más aún las dudas vertidas sobre el abono de nóminas. Esto es más serio, una cosa es que no se puedan asumir inversiones, y otra que no se pueda afrontar lo comprometido.

Ambas partes esgrimen datos sobre las que asientan sus verdades. Para evitar el choque de trenes, sería bueno apelar al espíritu del 'Gaudeamus Igitur' que dice aquello de 'Crescat una veritas, / floreat fraternitas' (Que crezca la única verdad, / que florezca la fraternidad) y que las dos versiones caminen hacia una única verdad. Diálogo, compromiso y más explicaciones. Y así podrán volver a entonar juntos, consejero y rector, de forma afinada el himno univesitario como hicieron en el acto del inicio del curso académico. ¿Qué ha ocurrido para el desafino?

LA SALUD DE CAZORLA

Ejemplo de este punto necesario de entendimiento fue la reunión del consejero de Salud y el alcalde de Cazorla. Antonio Sanz y José Luis Olivares trasladaron a los periodistas cierta satisfacción por los acuerdos. La Junta ya ha definido cómo será el futuro centro de salud, mientras se construye se atenderá en el hospital, salvo «determinadas consultas y servicios» que se consideren «imprescindibles», por ejemplo «por su habitualidad o bien por el tipo de personas». Para esto se buscará un «espacio transitorio» en el casco urbano.

Los vecinos de Cazorla suman meses de protestas, tienen la ciudad encartelada, y ahora parecen empezar a recoger frutos. Por su parte, Sanz, con mili en esto de afrontar crisis, se mostró contundente al expresar el compromiso de la Junta. La maquinaria está en marcha, pero como sabemos los deseos topan con la burocracia y los trámites llegan a desesperar. Sin ir más lejos, el tranvía de Jaén (que ya sale semana sí y semana también), que se pondrá en marcha, pese a la intención 'clarísima', varios gobiernos después. Ojalá los cazorleños tengan pronto que replegar las pancartas.

EL BANCO DE MONEO

Por cierto, Antonio Sanz inauguró en julio 'El Banco' cuando ya Millán era alcalde, pese a que su conversión en referente de los videojuegos fuera auspiciada por el PPen la Alcaldía y en la Junta; después llegó el olvido de 'Mosaicon', del que nunca más se supo. En los cambios de roles imprevistos siempre hay dolientes. Así pude comprobar cómo la 'popular' Mónica Moreno asumió un papel secundario en la inauguración de la muestra de Telefónica en el edificio de Moneo. El Banco fue un proyecto nacido desde el empeño personal de quienes hasta hace once meses asumían la gestión municipal. En aquel gobierno y en el actual ya estaba el 'merece' Luis García, quien sí se sumó a la foto de autoridades. En ese acto, el alcalde tiró de nombres y citó a todo el equipo implicado en la exposición. Todo un detalle.

CETEDEX, AÑO III

El Cetedex se inició frente a la rotonda de la hormiga (foto que acompaña el artículo). Allí el presidente Pedro Sánchez verbalizó el compromiso del Gobierno con este proyecto 'tractor' para la provincia. En víspera del tercer aniversario del anuncio, avanza al ritmo marcado, pero por su ubicación son obras huérfanas de 'controladores'. Por eso de vez en cuando hay que hacer excursiones para verificarlo. El viernes fue la ministra Robles, en la pasada feria de San Lucas fue la secretaria de Estado. Amparo Valcarce, una 'jienense' más, avanzó este jueves que en diciembre se van a lanzar ya las ofertas de empleo para este Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación.

Antes de ese paso, se ha realizado una campaña de concienciación e información entre jóvenes jienenses, estudiantes de FPy universitarios, para remarcar cuáles son los perfiles que demandará el Cetedex. Sin duda, la creación de empleo será un termómetro sustancial para evaluar la realidad de un proyecto que ya ha traído a la provincia firmas como Escribano o FMG. Las expectativas se pusieron altas: 222 millones de euros de inversión y 2.500 empleos. Hay quién no se las cree y las cuestiona, pese a que hace meses abrazaba la iniciativa. Veremos.