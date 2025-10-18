Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Feria de San Lucas en Jaén. IDEAL
Diario de teselas

Charlas al abrigo de una caseta

'Populares' y socialistas buscaron exhibir una gran foto de familia y muchas sonrisas en sus encuentros por San Lucas, una feria que brinda un paréntesis a los debates larvados.

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:40

Comenta

La feria ablanda al más duro y enloquece al más sensato... todo es posible bajo los toldos caseteros. Abrazos y deseos de 'm'alegro verte' ... por doquier, hasta a quienes a diario sólo dedicas un leve ademán de cabeza al cruzarte por la calle. Y así pasa también con los políticos de distinto signo, que pueden compartir hasta fotos con el 'convidante' por medio, incluso brindis amistosos con los propios, que en ocasiones son más distantes. 'Populares' y socialistas buscaron mostrar foto de gran familia: alcaldes, alcaldesas, consejeros, parlamentarios, diputados, senadores,... e incluso Jaén Merece Más se movió para buscar su hueco. Quinielas de candidaturas electorales venideras, comentarios sobre proyectos y alguna infoxicación sustentaron muchas charlas apresuradas de feria.

