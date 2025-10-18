Charlas al abrigo de una caseta

La feria ablanda al más duro y enloquece al más sensato... todo es posible bajo los toldos caseteros. Abrazos y deseos de 'm'alegro verte' ... por doquier, hasta a quienes a diario sólo dedicas un leve ademán de cabeza al cruzarte por la calle. Y así pasa también con los políticos de distinto signo, que pueden compartir hasta fotos con el 'convidante' por medio, incluso brindis amistosos con los propios, que en ocasiones son más distantes. 'Populares' y socialistas buscaron mostrar foto de gran familia: alcaldes, alcaldesas, consejeros, parlamentarios, diputados, senadores,... e incluso Jaén Merece Más se movió para buscar su hueco. Quinielas de candidaturas electorales venideras, comentarios sobre proyectos y alguna infoxicación sustentaron muchas charlas apresuradas de feria.

El presidente del PP jaenero juntó a los suyos el martes, entre ellos la consejera Catalina García y el invitado José Antonio Nieto, el consejero aprovechó esta semana para apretar al Gobierno central ante la demora de un informe sobre la Ciudad de la Justicia, infraestructura que llevará el sello de la empresa jienense Vialterra, que el próximo jueves convoca un acto para festejar sus primeros 25 años de vida. Se echó en falta a la linarense María Luisa del Moral, viceconsejera de Salud.

Por su parte, el secretario general de los socialistas, Juan Latorre, se trabaja su hueco provincial desde su 'Arjona Experience'. Desde su proclamación como líder del partido ha intensificado encuentros con las distintas agrupaciones, incluso las reuniones de las ejecutivas han sido itinerantes. Entiendo que una vez consumado el trabajo interno, debe afrontar su visibilidad hacia afuera, hacia la sociedad. Fue el jueves el encuentro ferial del PSOE jienense y de nuevo se vio a la carolinense Ángeles Férriz, muy activa como ariete desde el Parlamento contra la gestión sanitaria de la Junta. Su enfrentamiento con la hasta hace unos días era la consejera se hizo viral. 'Mariquilla' ha recuperado definitivamente la voz.

Avances en Cetedex

Amparo Valcarce no estuvo por la feria, pero sí en Jaén. Cetedex cumple plazos y avanzan las obras del campus principal, al tiempo que se suceden las licitaciones. Velocidad de crucero para un proyecto que busca ser palanca de otros para conformar un ecosistema industrial y tecnológico de vanguardia relacionado con la Defensa. La secretaria de Estado constató el compromiso de las empresas ya atraídas y el avance de las instalaciones. El próximo mes será la ministra Margarita Robles quien participe en un congreso que volverá a situar a Jaén en ese mapa relevante de IA y Defensa. También se dejo ver por la feria Paco Reyes, quien esta semana abrazó con la firmeza de costumbre el proyecto del Cetedex y defendió posición en el foro industrial celebrado en Linares.

Linares ha vuelto

La ciudad otrora minera reivindicó su empuje de futuro y su particular reconversión industrial. Jesús Calleja vino como motivador y ejemplo de que no hay retos que se resistan, símil del que afronta la ciudad que busca sacudirse el pesimismo y aferrarse a un estado optimista. Lo apunté ya otra semana, Linares quiere lanzar el mensaje de que 'Hemos vuelto'. Las expectativas son altas y en próximos meses se atisban imágenes que deben funcionar a modo de icono positivo, como cuando salían vehículos de Santana o se paseaba con bolsas de El Corte Inglés. La autoestima es un intangible que se activa por resortes a veces impredecibles, pero casi siempre cuando se trabaja.

Tranvía y autobuses

El tranvía no circulará este año, pero sí antes de que Juanma Moreno pulse el botón electoral. En esa afán se está. La consejera de Fomento tiene programada mañana visita a Jaén, cuyo sistema tranviario está desempolvando proyectos a base de licitaciones y además recogiendo el interés de empresas de calado nacional. Como nos gusta enfrascarnos en debates estériles (no dependen de uno) podemos valorar si es más aconsejable que el tranvía y el autobús urbano lo gestione la misma empresa o distinta. La decisión está próxima. El Ayuntamiento debe diseñar cómo se estructura el nuevo mapa de servicio público de transporte en la ciudad... sin olvidar que el 25 por ciento del déficit del tranvía lo asumen las arcas municipales. Por cierto, no está todo despejado en la relación entre ambas administraciones. Tensión.

Cazorla teatral

Un apunte cultural. El teatro se desbordó por calles y plazas de Cazorla el pasado puente del Pilar. La oferta está consolidada y aúpa a la ciudad serrana a una posición referente, como lo tiene cuando en julio se convierte en 'Cazorleans'. Ha dejado de ser mera ciudad de paso hacia la sierra. El binomio cultura y naturaleza no es sólo una suma, es una multiplicación que está consolidando a Cazorla como destino turístico. El riesgo es mirar hacia afuera más que hacia dentro.

Finalmente hoy despide la capital un San Lucas 2025 sin jornadas pasadas por agua y que ha cautivado a feriantes y caseteros, en su mayoría satisfechos por el negocio. Veremos cómo es el final de mes para los jienenses.