Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La rueda de la fortuna o la genética

José García Román

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

El filósofo Hans Blumenberg, grande del pensamiento alemán del siglo XX, es autor de la siguiente frase que me impactó sobremanera, referida al ser humano: « ... que alberga infinitos deseos en una vida finita», aunque todo acabe –a lo más– como noche de luminosos fuegos de artificio, deslumbradas las heroicidades discretas no reconocidas en el teatro mundano a causa de fogonazos de ambiciones y vibrante percusión de aplausos, con rendibúes de modestia de caricatura, de espejismos quiméricos, a modo de sátira al revés, tan ajena al arte de pensar, de vivir. Por si fuera poco, el 'homo sapiens' se lo ha tomado al pie de la letra. Y sapientes, lo que se dice sapientes, escasos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  3. 3 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  9. 9 El camarero de Granada que disfruta «haciendo feliz a la gente»
  10. 10

    Fomento y Armilla acuerdan una solución para acabar el carril del PTS tras 16 meses de paralización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La rueda de la fortuna o la genética