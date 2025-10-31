Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nobel de la paz y la decencia

José García Román

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:46

Comenta

Con pretenciosos ropajes de ni siquiera iluminismo enciclopedista, de obligado pensamiento único e insolente sumisión, la libertad está siendo secuestrada por una maquiavélica falta de ... consideración hacia la ciudadanía honrada. Y todo, al amparo de un progreso con cimientos y materiales de palabras huecas y triviales, en un tiempo de saberes, o como se llamen, no de saber, que es cosa ajena a diplomas, títulos y otras exhibiciones, que de manera taimada se rechaza la libertad de pensamiento tan preciso si anhelamos conocernos de verdad y «hacernos preguntas para poder ser libres y no estar sujetos a los demás», aun cuando finalmente el anhelo quede en una voluntariosa aspiración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  6. 6

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  7. 7 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  8. 8 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  9. 9 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  10. 10

    Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nobel de la paz y la decencia