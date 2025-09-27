Puerto de Motril, 20 años de travesía

El puerto de Motril celebra dos décadas de transformación, el próximo 1 de octubre, desde que en 2005 obtuviese su independencia de Almería. Con tal ... motivo hemos organizado una completa programación que culminará a final de año.

La creación de la Autoridad Portuaria de Motril como entidad independiente ha estado marcada por las inversiones públicas y privadas que han mejorado las infraestructuras, los servicios y la conectividad.

Veinte años de cambios y crecimiento que han consolidado al Puerto de Motril como uno de los motores económicos de la Costa Tropical y la provincia de Granada, erigiéndose como enclave estratégico en el sur de Europa por sus conexiones marítimas internacionales, su fortaleza logística y un papel cada vez más relevante en el turismo de cruceros.

Su impacto económico ha sido clave para la dinamización a lo largo y su hinterland. Según datos recientes, el puerto genera más de 1.000 empleos directos e indirectos y contribuye de forma significativa al PIB provincial; mientras que sus cuatro líneas marítimas regulares con el norte de África han sido determinantes para impulsar el transporte de mercancías y pasajeros, con un importante crecimiento en la última década.

Uno de los grandes logros estos veinte años ha sido el posicionamiento como puerto de cruceros boutique. Motril ha apostado por un modelo de turismo de calidad, diverso y, a la vez, único centrado en la experiencia personalizada, la cercanía cultural como la Alhambra y la Alpujarra. El puerto se prepara para la mayor transformación de su historia con la futura Marina y la nueva Terminal de Cruceros, que será todo un referente andaluz.

Con la mirada puesta en el futuro, el puerto de Motril está apostando por la sostenibilidad ambiental y la digitalización como ejes de su desarrollo. La implantación de tecnologías dirigidas a ser un puerto inteligente, la mejora de la eficiencia energética y la apuesta por combustibles alternativos forman parte del plan estratégico de los próximos años. Además, se están realizando proyectos de integración puerto-ciudad, buscando una mayor interrelación entre el espacio portuario y la vida urbana de Motril, con zonas verdes y espacios culturales y peatonales.

Dos décadas después de su independencia, el puerto de Motril ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada. Con una visión clara, inversiones sostenidas y un firme compromiso con el entorno, el puerto se proyecta hacia un futuro lleno de oportunidades. Su travesía de 20 años es un ejemplo de cómo una infraestructura bien gestionada puede transformar su territorio y abrir nuevas expectativas de progreso.

El puerto de Motril ha definido el rumbo que quiere seguir en los próximos años. Un camino lleno de retos y de oportunidades que no queremos recorrer en solitario. Nuestra intención es clara: avanzar de la mano de las instituciones que nos acompañan, de las empresas y trabajadores y, sobre todo, junto a los vecinos y vecinas que hacen posible que nuestro puerto tenga vida y futuro.

Creemos firmemente que el desarrollo del puerto no solo se mide en infraestructuras o cifras económicas, sino también en la capacidad de generar bienestar, empleo y orgullo para toda la comarca. Queremos que cada paso que demos sea compartido, que cada avance se sienta cercano y que entre todos construyamos a un espacio abierto, dinámico y sostenible.

Porque el puerto de Motril no es solo un lugar de entrada y salida de mercancías y viajeros: es una puerta al futuro, un motor de crecimiento y un punto de encuentro que nos conecta con el mundo sin perder nuestra esencia. Y ese futuro lo vamos a escribir juntos.