Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Puerto de Motril, 20 años de travesía

José García Fuentes

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:43

El puerto de Motril celebra dos décadas de transformación, el próximo 1 de octubre, desde que en 2005 obtuviese su independencia de Almería. Con tal ... motivo hemos organizado una completa programación que culminará a final de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  3. 3

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  4. 4 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  5. 5 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  7. 7

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  8. 8

    Un proyecto que cuesta tanto como toda la autovía de la Costa
  9. 9 Las campanas retumban en toda Granada
  10. 10 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Puerto de Motril, 20 años de travesía