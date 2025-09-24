Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Reconciliar… nos

Asistimos a la llamada 'polarización' de la sociedad española, como reflejo de lo que está ocurriendo en todo el mundo con esa ola ultra y populista que se ha apoderado, no sólo de la política, sino de la vida civil en Occidente

José Ferrer Sánchez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:12

La Constitución de Cádiz de 1812, llamada 'la Pepa' porque se aprobó un 19 de marzo día de San José, establecía en su artículo 6 ... la obligación de los españoles de «ser justos y benéficos como una virtud cívica, junto al amor a la patria·. La RAE entiende el término 'benéfico' como persona que hace el bien. Aunque visto desde la actualidad tal pretensión pueda parecer ilusa o ingenua, no me desagrada el término en absoluto, la inclusión de este deber de ser benéfico entronca con autores clásicos como Cicerón, que enfatiza la importancia de esa conducta ética para la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  4. 4 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  6. 6 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  7. 7

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  8. 8 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  9. 9

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  10. 10 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Reconciliar… nos