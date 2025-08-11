Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Se propaga el virus del odio

La «internacional ultra» no ceja en su afán de querer el poder democrático para subvertir la democracia, afectando a todos los derechos fundamentales que nos hemos dado desde la segunda guerra mundial y que tanto bienestar, seguridad y progreso ha llevado a nuestra sociedad

José Ferrer Sánchez

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:02

Estamos asistiendo en estos días, que abarca ya algunos años, en concreto desde la primera vez que Trump fue presidente de Estados Unidos, a la ... mayor polarización y discurso de odio desde la guerra fría en el mundo al que España no es ajena. La «internacional ultra» no ceja en su afán de querer el poder democrático para subvertir la democracia, afectando a todos los derechos fundamentales que nos hemos dado desde la segunda guerra mundial y que tanto bienestar, seguridad y progreso ha llevado a nuestra sociedad; el totalitarismo y autoritarismo de la que éstos grupos ultraderechistas hacen gala, no sólo mata el diálogo, sino que aumenta y anima la práctica de la violencia y el insulto, se abandona la reflexión, la mesura y la ponderación y se cae en la desinformación, el bulo y la violencia.

