Se buscan pacificadores

José Ferrer Sánchez

Coordinador Observatorio Discurso de Odio IPAZ-UGR

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:01

No me gusta decir que nuestra sociedad está polarizada, a veces lo menciono solamente porque todos reconocemos ese vocablo y rápidamente lo identificamos, es más, ... en 2023 la RAE la nombró «palabra del año», prefiero decir dividir, crispar, desunir, separar, que es lo que es en realidad, es decir, «orientar a conciencia en dos direcciones contrapuestas». Y es así, la sociedad no se «polariza» sola, hay intereses para conseguir esa crispación y división entre nosotros. Entonces sí, estamos divididos, separados y desunidos, es más nos quieren, repito, divididos, separados y desunidos, porque así es más fácil ser manipulados y utilizados por ciertas ideologías ultras, populistas y autoritarias.

