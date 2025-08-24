Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jabalíes en la ciudad

José Enrique Granados Torres / Jesús M.ª Pérez Jiménez / Francisco Javier Cano-Manuel León / Gregorio Mentaberre García / Jorge R. López OlveraGrupo de investigación Junta de Andalucía RNM118, Especies Cinegéticas y Plagas

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:32

Las noticias sobre la presencia de jabalíes, Sus scrofa, en ámbitos urbanos son cada vez más frecuentes. Esto no sólo sucede en Granada, con la ... reciente aparición de un híbrido de jabalí y cerdo vietnamita cerca del Paseo de los Tristes, sino también en otras localidades en el litoral granadino, en varios municipios costeros de Málaga, en Barcelona, o en Madrid, y en diversas ciudades europeas como Berlín, Génova o Burdeos. Esta urbanización del jabalí genera conflictos, como accidentes de tráfico, daños en zonas verdes e infraestructuras, molestias y alarma entre los vecinos e incluso agresiones y aumento del riesgo sanitario para personas y mascotas.

Jabalíes en la ciudad