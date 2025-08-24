Jabalíes en la ciudad

Las noticias sobre la presencia de jabalíes, Sus scrofa, en ámbitos urbanos son cada vez más frecuentes. Esto no sólo sucede en Granada, con la ... reciente aparición de un híbrido de jabalí y cerdo vietnamita cerca del Paseo de los Tristes, sino también en otras localidades en el litoral granadino, en varios municipios costeros de Málaga, en Barcelona, o en Madrid, y en diversas ciudades europeas como Berlín, Génova o Burdeos. Esta urbanización del jabalí genera conflictos, como accidentes de tráfico, daños en zonas verdes e infraestructuras, molestias y alarma entre los vecinos e incluso agresiones y aumento del riesgo sanitario para personas y mascotas.

Determinadas poblaciones de algunas especies generalistas de animales silvestres están siendo capaces de desarrollar su ciclo vital en ambientes urbanos, lo que se conoce como 'sinurbización'. Su alta capacidad de adaptación favorece su éxito para adentrarse en ambientes, a priori, hostiles, motivados sobre todo por la presencia de alimento de origen humano. A su vez, estas fuentes de alimentación motivan un aumento de la interacción con las personas. Estas fuentes de alimentación de origen humano no son solo las basuras, sino también el alimento dispuesto para colonias de gatos callejeros, zonas verdes urbanas y la alimentación directa por la ciudadanía.

La estrategia reproductiva del jabalí consiste en tener muchas crías, de las cuales solo algunas sobrevivirán hasta la edad adulta para convertirse en reproductores. La alimentación suplementaria presente en la ciudad tiene por lo tanto un doble efecto negativo: por un lado, aumenta su población al aumentar la supervivencia de las crías; por otro lado, acostumbra a las crías de jabalí a las personas y al entorno urbano, permitiendo un proceso de colonización de las ciudades a lo largo de varias generaciones.

Aunque las incursiones de jabalíes en Granada son todavía puntuales, la experiencia de otras ciudades permite prever que es algo que irá en aumento

La gestión cinegética de las poblaciones de jabalí en entornos urbanos y periurbanos tiene limitaciones. Aunque la Administración está impulsando medidas excepcionales, autorizando la caza selectiva de esta especie en época estival con modalidades de rececho y aguardo nocturno –Resolución de declaración de emergencia cinegética temporal en la comunidad autónoma de Andalucía, BOJA 112 de 13/06/2025–, estas medidas no se pueden implementar en ambientes urbanos por evidentes limitaciones legales de seguridad. Este es el caso de Granada, donde el entorno de la Alhambra y el Parque Periurbano Dehesa del Generalife pueden actuar como refugio para la especie. Desde estas zonas refugio, los jabalíes acceden al casco urbano de Granada principalmente siguiendo los cauces fluviales de los ríos Beiro, Darro y Genil siendo la primavera la época de máxima frecuencia.

Nuestro grupo de investigación, formado por gestores e investigadores de varias universidades españolas, ha comenzado a estudiar al jabalí en el Área Metropolitana granadina. Este proyecto, ha sido autorizado por la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada y pretende analizar la casuística de aparición de jabalíes en el entorno urbano de Granada, conocer las causas que la propician y proponer acciones que ayuden a reducir el atractivo del medio urbano para la especie, evitando así su habituación a las zonas pobladas.

El proyecto permitirá conocer mediante fototrampeo datos básicos de la población periurbana de jabalíes en Granada, como la densidad, la razón de sexos o la pirámide de edad. Por otra parte, se capturarán y equiparán con collares de geolocalización varios ejemplares para determinar las zonas refugio y desplazamiento. En conjunto, el conocimiento generado será de gran utilidad para diseñar medidas de control en las zonas donde la actividad cinegética está prohibida.

Aunque las incursiones de jabalíes en Granada son todavía puntuales, la experiencia de otras ciudades permite prever que es algo que irá en aumento. Por ello, a la espera de los resultados del estudio, en Granada deben implementarse de inmediato medidas de comprobada eficacia, como la protección de contenedores de basura, la modificación del diseño de zonas verdes, la protección de puntos de alimentación para gatos callejeros y la concienciación ciudadana para no alimentar a jabalíes en calles y plazas, evitando el contacto para disminuir los riesgos. A corto plazo, todo jabalí que cause incidencias en zona urbana debe ser eliminado por los riesgos que conlleva y porque es irrecuperable para la vida en el medio natural. A medio y largo plazo hay que aplicar medidas para disminuir la población de jabalíes alrededor de Granada y disminuir el atractivo del entorno urbano para el jabalí.