¡Presupuestos frescos!

Regreso a la palestra. Lamento que mi tiempo de reflexión haya ido más allá de los cinco días del presidente del Gobierno, pero todo el ... mundo necesita un respiro. Tomar aire y huir del mundanal ruido. Buscar una nueva perspectiva. Eso siempre es bueno, sobre todo para ponerle sordina al ruido infernal que nos rodea. Sí, esa cantinela diaria en la que las opiniones se convierten en exabruptos vacíos.

Atrás, muy atrás, quedan los tiempos en los que nuestra democracia empezaba a caminar y donde la palabra, mediante la oratoria, se abría camino aparcando las diferencias. Una técnica, lamentablemente, venida a menos y de la que nuestros representantes políticos decidieron dimitir hace tiempo.

Ya no se convence a nadie. Los discursos sin ningún tipo de mensaje ,salvo el de la descalificación al contrario, no cala en la sociedad, bueno lo hace en aquellos acólitos y adeptos que tienen fe ciega en sus líderes porque en muchos casos les va el sueldo. Así llevan años de supervivencia. En la mayoría de los casos, aquello de «por sus obras los conoceréis»… como que no.

Ahora que se celebra la llegada de la democracia tras la dictadura, sería buen momento para echar la vista atrás. A los albores del cambio de sistema e intentar reconducir una situación que parece haber entrado en caída libre. Conviene aquí aclarar a quienes piensan que la democracia está en peligro, que cualquier tiempo pasado fue peor. No hay que dejarse llevar por presunciones, ni por lo que se comenta en las redes sociales. ¡Ay internet y sus redes! ¡cuánto daño están haciendo! Mensajes cargados de inquina contra el rival político que se viralizan y al final acaban con el sentido crítico. Lo vemos cada día, los fans de uno y otro lado salen en tropel cual hooligans futbolísticos, apoyando y aplaudiendo sin profundizar en el razonamiento de los hechos.

Ahora se echan las manos a la cabeza cuando llevan años invirtiendo la carga de la prueba con los famosos 'paseíllos de los telediarios'.

Los presupuestos son para cumplirlos y no solo los económicos. Se critica gobernar con presupuestos prorrogados cuando sólo llevan un par de años. Aquí en Jaén, tenemos experiencia. Llevamos con las cuentas municipales de 2017 que parecen entrar en vía de extinción. Algunos se frotan los ojos, las cuentas de Bonilla, no las de Juanma, sino las de Manuel, parece que pasarán a la historia como los más longevos de la democracia municipal.

No sabemos si serán las cuentas del 'Gran Capitán' pero sí las de Francisco Lechuga, el gran muñidor de la hacienda local al grito de ¡Presupuestos frescos!