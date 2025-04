¡Maramamiau!

La tranquilidad y armonía de la colonia felina de la Alameda se vio alterada por el trasiego de un buen número de personas que se ... congregaron alrededor del nuevo centro de salud ubicado en el céntrico parque. Un nuevo edificio cuya construcción ha estado marcada por la polémica y su inauguración, por parte del presidente andaluz tampoco quedó exenta de la crítica.

Partidarios y detractores se citaron a la misma hora. A esa en la que el sol de abril aún no calienta, para cruzar pitos y aplausos en un escenario en el que la música de viento se hizo notar. Las notas de viento se hicieron perceptibles a los oídos como si hubiera actuado la mismísima banda de los Gatos Jazz.

A partir de ahora la fauna urbana de gatos y ardillas deberá buscar otro lugar para retozar y en el que revolcarse, sin ser vistos, porque de los capuchinos ya no queda ni eso, ni la capucha.

Inauguración en la que se hizo patente la crítica por la situación de la sanidad pública. Una materia tan sensible que ni siquiera las inversiones, por muy ambiciosas que sean, llegan a satisfacer a los ciudadanos. Más que nada porque por los centros sanitarios pasaremos todos, más tarde o más temprano y necesitaremos de sus servicios y atención y ya se sabe… Podemos entender las demoras en las citas de atención primaria y las del especialista cuando son para otro. No es así cuando nos toca de cerca, directamente. Entonces ya…

Y eso es lo que está sucediendo. Muchos ciudadanos no comprenden algunas de las decisiones que toma la administración cuando pueden perjudicar a la población. No se puede contentar a todo el mundo, siempre habrá un sector descontento, pero habrá que intentar que la mayoría no sea la perjudicada y se tiene la sensación que es al revés.

Y esto mismo ocurre con la educación que, con esto del centro de salud de la Alameda, se ha convertido en un daño colateral. El presidente de la Junta se acercó al colegio Jesús María para saludar y echarse unas fotos con los alumnos y ahora desde la comunidad educativa del centro se ha pedido a la administración que se retiren esas imágenes porque no habían autorizado a que salieran sus hijos. Denuncian el uso partidista y político. ¡Ay lo de las fotos y los posados!

La política todo lo devora. Tiene buenas tragaderas y cuando nuestros políticos llevan toda la vida ejerciendo confunden la realidad. Viven en su universo paralelo. Actúan como si no pasara nada. Pregunta seria para Don Gato que estaba en su tejado ¿Hubo intención?... ¡Maramamiau!