La gran ilusión

Salir del pozo. Abandonar el fondo abisal del fútbol nacional es el rumbo que la nave del Real Jaén lleva buscando desde hace más de ... ocho temporadas. Nada más y nada menos que ocho largos años llevan padeciendo los aficionados del conjunto blanco que como buenos 'lagartos' buscan salir de su letargo con el comienzo del verano.

Atrás han quedado sinsabores y profundas decepciones. Gestiones que pasarán a las masterclass de las organizaciones empresariales para determinar que es lo que no hay que hacer por muy bonito que a algunos les sonara el nombre de División de Honor.

Ocho temporadas en las que fracaso tras fracaso, lo único que se ha venido salvando es el apoyo incondicional de los fieles aficionados que no se bajaron del barco ni en los momentos donde se había perdido toda esperanza de salvar a una entidad centenaria. Gloria a todos esos fieles que han mantenido viva la llama de la supervivencia de una entidad que se iba a pique porque gracias a ellos se está a nada, a solo 90 minutos de vivir un ascenso a la Segunda Federación. Si, ya saben los entendidos en esto del balón que no es una categoría para tirar cohetes; pero no deja de ser un triunfo y como tal hay que celebrarlo en caso que se produzca. ¡Y disfrutarlo por todo lo alto! No es para menos teniendo en cuenta las vicisitudes de esta campaña.

Es verdad que la historia del centenario Real Jaén está ligada a históricas decepciones. En la memoria de los más veteranos rondan historias pasadas y también más recientes. Pero esta vez parece que no será así. Todos los indicadores apuntan con la flecha hacia arriba. Se tiene todo a favor , con todo el respeto que hay que tener al rival, este año no se puede escapar.

La ciudad se ha movilizado como nunca, sabiendo lo que está en juego. Los aficionados de siempre, esos van a estar ahí; pero también aquellos que dejaron de bajar a la Victoria que quieren encontrarse con la historia. El estadio estará lleno. 12.000 gargantas empujarán a los jugadores lagartos para lograr el ansiado ascenso.

El 'No hay billetes' cuelga en las taquillas del recinto deportivo. Ha sido una semana de euforia contenida y nervios a flor de piel. Algunos han padecido de insomnio esperando la llegada de la cita del domingo como si fuera la Noche de Reyes, deseando que amanezca para abrir los regalos.

En una ciudad acostumbrada a que todo tarde 20 años en producirse, el ascenso del Real Jaén esperemos que se produzca ya. Será la noche de la gran ilusión. ¡Hala Jaén!