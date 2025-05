Farolillos y guirnaldas

El rojo de los farolillos se ha vuelto a encender. Está cansado de ser el furgón de cola, el último de la fila. Viene trabajando ... duro para sacar el cuello, pero no logra salir del barro y el ostracismo al que le condenaron hace tiempo.

Fueron, son y serán muchas las promesas, que, como la pólvora en los fuegos de artificio, hicieron mucho ruido y dejaron pocas nueces, que decía mi abuela. Juegos florales que vienen bien en este tiempo de fiestas y romerías, pero nada más.

En el territorio Xauen no hay soluciones ni siquiera respuestas ante los problemas del día a día. Sí esos a los que la gente de a pie, los ciudadanos anónimos deben superar a cada instante. Momentos en los que en la mayoría de los casos gran parte de la sociedad se encuentra huérfana de sus administraciones.

Ni siquiera es consuelo que el problema de los trenes no nos afecte. Más que nada porque no los tenemos en condiciones. Los de mi generación, por no mirar más atrás, recordarán como Espeluy y Linares-Baeza eran núcleos principales en la red ferroviaria estatal y ahora ahí están. Como si estuviésemos en la quinta categoría. Y si nos remontamos a tiempos más actuales basta con mirar otros proyectos, que ahí siguen, en vía muerta.

Iniciativas de tiempos pasados, de hace décadas, que siguen estando encima de la mesa de las administraciones que hacen poco, o muy poco, por convertirlos en realidad. Eso sí cuando se trata de echarse la culpa, en eso somos los primeros de la clase, unos campeones. ¿Se acuerdan de aquello de la viga en el ojo ajeno? Pues eso.

Nadie asume responsabilidades y prefieren echar balones fuera. La culpa es del otro. Trabajar para los ciudadanos, ya si eso en otro momento ; no estamos en el orden del día. La estrategia de nuestros dirigentes parece pensada con la calculadora electoral en la mano, y claro a algunos, en el momento de la verdad, no les salen las cuentas.

La autocrítica no figura en los manuales de los políticos y ¡pobre de quien tenga la iniciativa de hacerla! Y si es en público, ni les cuento.

El calendario se agota. Más pronto que tarde entraremos en año preelectoral y algunos ya empiezan a posicionarse entre bambalinas. Convendría ir haciendo examen de conciencia ahora que estamos en tiempos de cónclaves Para abandonar el vagón de cola en esta tierra se necesita más hacer y menos farolillos y guirnaldas.