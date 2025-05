Menos cuentos

Ahora que estamos en tiempo de festivales y donde la música suena por distintos rincones de la provincia me acuerdo de una canción que vendría ... ni pintada a este territorio Xauen. Un terreno para nada hostil en esto de las artes y la música.

Se anuncia la llegada de cantantes y grupos de primer nivel y no he podido resistirme a recordar a los Celtas Cortos. Por estos lares no hacen más que contarnos cuentos. Ya no nos ponen muy contentos porque hace mucho tiempo que nos vamos a la cama y no tenemos dulces sueños. Al contrario, no hacen más que relatarnos historias con todo el boato y su gran puesta en escena, para luego quedar en nada.

Justo es reconocer que algunos sueños se están empezando a cumplir, la llegada de empresas chinas del sector de la automoción en Linares o las industrias al abrigo del sector de la defensa y la seguridad son proyectos tangibles que no han salido gratis. Esta tierra ha estado olvidada tantos años que es difícil acortar las distancias con los territorios próximos y lograr lo que la clase dirigente denomina el equilibrio territorial.

Han sido demasiados los agravios a esta tierra y durante tanto, tanto tiempo, que mientras en algunas provincias las inversiones han sido permanentes por aquí solo las hemos visto de tarde en tarde. Y eso que a los del PSOE y a los del PP que, tienen el mando en plaza, en la administración central y autonómica respectivamente, se les llena la boca de la llegada de millones aunque luego en las liquidaciones presupuestarias correspondientes, los anuncios queden en poco menos que un renuncio.

No es de recibo que un proyecto como el tranvía lleve 14 años parado. Lo mismo que tampoco se comprende que los trenes en esta provincia sean casi decimonónicos. El tiempo perdido ya no se recupera aunque algunos se empeñen en finalizar algo que ni siquiera ha empezado.

El banco digital se nos vendió como un gran centro tecnológico de los videojuegos y del desarrollo artístico de películas. Se anunció que serviría de escenario del Mosaicon que debería haberse celebrado a finales del mes de marzo, pero eso no ha ocurrido. No hay ni rastro de los artistas que ya estaban confirmados para los encuentros a celebrar en distintos enclaves como la plaza de Santa María o el castillo de Santa Catalina, por mucho que en la web de la administración andaluza figure el evento como finalizado.

Parece, una vez más, que por esta tierra las piezas no encajan y el Mosaicon, de momento, ha pasado a un segundo plano. Menos cuentos…