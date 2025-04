¡Conjuras de Pascua!

Las conjuras, cuitas, intrigas y conspiraciones son tan antiguas como la humanidad. Siempre las ha habido y su trascendencia ha ido paralela al nivel social ... de los implicados. Todo va en función de los intereses y los objetivos a lograr. Es como si una maquiavélica paráfrasis cobrara vida. La idea es ir barruntando la metodología durante el tiempo suficiente para llevarla a la práctica.

Dicen de este modus operandi que es un juego arriesgado, por lo que conviene que se abstengan los principiantes para que no le salpiquen las consecuencias, que pueden acabar de un plumazo con una meteórica carrera. Ejemplos haberlos, los hay, y no pocos, por cierto. Algunos hasta recientes. Gente que experimentó llegar a la cima en un ascenso sideral y que, de buenas a primeras, cayeron en el ostracismo más absoluto.

La gran pantalla y las series de televisión están plagadas de cintas cuyos argumentos están relacionados con este tipo de situaciones. Siempre la realidad supera a la ficción.

Es este un juego que se practica entre bambalinas, sin público. La trama se desarrolla sin que los actores secundarios sean conscientes de su participación en la obra. Son como el sujeto paciente. Siempre se entera el último, aunque sufra las consecuencias.

Como en todo juego, hay un ganador y un perdedor y como en la antigua Roma, los vencedores reciben los laureles y la aclamación de la plebe. De los otros… ¡Ay de los otros! De esos ya no se acuerda casi nadie y quienes lo hacen, tardan muy poco en entrar en una amnesia selectiva para poder seguir tirando.

Y así van pasando el tiempo, inmersos en el gatopardismo, preocupados por cambiar todo para que todo siga igual.

Superada la semana de pasión algunos están empezando a recorrer su calvario particular. Un camino plagado de clavos y espinas. En esto de la política hay que saber qué terreno se pisa y en qué lado situarse. Los caminos suelen tener arenas movedizas que es mejor mantener a distancia para no ahogarse. Salir a flote, suele convertirse en un arte. Muy pocos lo consiguen, y quienes lo hacen, ponen esta etapa en modo avión. Reniegan de ella o, definitivamente, la olvidan. Hacen voto de silencio como si estuvieran en un cónclave. ¡Ese es un arancel, no los de Trump! No está al alcance de la mayoría. ¿Un motivo más para que la desafección por la política siga ganando terreno entre los ciudadanos?... ¡Conjuras de Pascua!