Azul por verde

Aparcar en la capital es poco menos que una misión imposible. Localizar una plaza libre en las calles del centro es tan difícil como encontrar ... una aguja en un pajar. El tráfico en la capital no deja de ser un caos y con el cambio en el sentido de la circulación que los anteriores aprobaron, y los actuales mantienen, solo han contribuido a colapsar vías cuya capacidad queda desbordada.

Ya sé que por el territorio Xauen somos así. Es muy de Jaén, de la Jaén auténtica, ir en 'burra' hasta el bar de la esquina. Nos han habituado a ello quienes han tenido la oportunidad de ofrecernos un transporte público rápido, eficaz, moderno y han fracasado de forma permanente y estrepitosa. Nunca han apostado ni siquiera han creído en hacer una ciudad avanzada en materia de movilidad. Pasa el tiempo y el tranvía sigue en cocheras. ¡ Qué eternos se están haciendo los plazos!

Quieren eliminar la actual saturación de algunas zonas de la ciudad y lo que ofrecen en primer lugar es ampliar las plazas de la zona azul, la popularmente conocida como 'ORA' pasando de las 500 actuales a las 1000 llegando hasta la zona del bulevar donde la decisión ya ha encontrado la contestación vecinal como antes en el pleno lo hicieron los concejales de Vox.

Y mientras se amplía la zona azul lo de la zona de bajas emisiones sigue calentando banquillo en espera que alguien decida sacarla de titular. Una ZBE que afectaría a las calles del centro por las que no se podría circular con los coches, lo que reduciría las emisiones de CO2 de forma notable. Sin embargo, es mejor desviar el tráfico por calles o «avenidas» que no tienen gran capacidad donde el ambiente se hace irrespirable. Y no solo por los humos acumulados, también por el ruido.

Sí, porque la contaminación acústica es otro de los debes que tiene esta ciudad para ser una localidad amable para los peatones. Ciclomotores y motocicletas con el escape libre, los equipos de música de los automóviles que parecen discotecas con ruedas…

Nadie con un mínimo de sensibilidad auditiva es capaz de soportar los niveles de decibelios que se lanzan al aire, ni siquiera el tiempo que tarda en cambiar a verde el semáforo de los peatones. Jaén puede considerarse una ciudad ruidosa, sí. Los niveles exceden lo recomendado. Poner medidas medioambientales se hace preciso para mejorar la salud de los habitantes. Cuidar el entorno es una necesidad y una prioridad de la que todos saldríamos beneficiados.

¿Cambiamos el azul de la ORA por el verde de la sostenibilidad?... ¡Venga!