La maleta de Mateo

La primera vez que vi a Manuel Mateo fue en la Plaza de las Pasiegas, allá por los años 80: formaba parte de un grupo ... de folk, el grupo Lombarda, una banda memorable todavía en activo. Después lo he visto y escuchado muchas otras veces, siempre inmerso en toda clase de aventuras musicales o literarias, siempre inquieto, siempre fiel a sí mismo, siempre velando por difundir la memoria popular, siempre tratando de recuperar asonancias dormidas, mostrarnos lo que ya no se oye, despertar en nosotros el afán de saber o de cantar o de sentir. Incluso he tenido la fortuna de contar con su confianza para acompañarlo en la presentación de alguno de sus libros de adivinanzas.

Su última aventura, bajo el nombre de 'La maleta de Federico', es el fruto de una ardua recopilación de canciones, materiales diversos y jugosas anécdotas con el propósito de transmitirnos la atmósfera musical que rodeó la vida y la obra de Federico García Lorca. El escenario de este valioso espectáculo está lleno de sorpresas, unas están visibles desde el principio y otras van surgiendo poco a poco, según se van desgranado los lugares que visitó Federico: un mapa de la España de los años 30, un ejemplar de la Revista Hispánica Moderna, una maleta enorme de cuero, periódicos amarillentos, discos de pizarra, un plano de Nueva York e, incluso, un sombrero de yarey como el que luciría Lorca en su viaje por América. Pero Mateo es, sobre todo, músico. Un músico y un riguroso folclorista que ha puesto al servicio de este emotivo montaje parte de su colección de instrumentos musicales, su conocimiento sin pedantería o su constancia para encontrar en cancioneros y revistas los datos necesarios con los que articular una velada entrañable alrededor de los sitios que visitó Federico García Lorca: la Alpujarra, Buenos Aires, La Habana, Barcelona o Galicia. Todo ello eficazmente documentado e interpretado con instrumentos y piezas entre las podríamos citar una cantiga de amigo –con la intimidad de un dulcimer–, el Romance del Conde Olinos o el blues que sonaría en el neoyorquino Club Paradise que visitó el autor de 'Poeta en Nueva York'. En fin, hace pocas semanas que asistí, en la Librería Pereira, a este último trabajo de Mateo: hacía tiempo que no disfrutaba de un acercamiento tan certero a la figura de García Lorca. Ojalá siga circulando por ahí este montaje excepcional, un montaje que no habría sido posible sin la maleta de Mateo, ese bagaje cultural acumulado tras años de compromiso, afinación y desvelos. Enhorabuena, muchas gracias y mucha suerte.

