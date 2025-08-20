Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El eclipse de los principios

Si nos ceñimos al diccionario de la RAE, encontramos que el término 'principio', usado en plural, designa una «norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta»

José Antonio Fernández Palacios

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:49

¿Qué son los principios? Si nos ceñimos al diccionario de la RAE, encontramos que el término 'principio', usado en plural, designa una «norma o ... idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta». Es decir, en el ámbito humano se entiende por tales aquellas convicciones primordiales que actúan como guías o imperativos normativos, de alcance general, para obrar adecuadamente dentro de las diversas áreas que integran el mismo. En contraste con los que halla la ciencia, los grandes principios que gobiernan o han de gobernar los campos social, jurídico, político, religioso, etc. tienen un carácter «a posteriori», esto es, mientras la ciencia se limita a descubrir principios que regulan los fenómenos naturales y que estaban «ahí antes», los segundos han sido elaborados, o sea, levantados sobre la base de amargas enseñanzas fraguadas al calor de traumáticas experiencias históricas. Así, por ejemplo, el principio de tolerancia religiosa, que se asentó definitivamente en la conciencia moderna occidental tras la publicación del 'Tratado sobre la tolerancia' (1763) de Voltaire, surgió después del baño de sangre e ingente destrucción ocasionados por las estériles Guerras de Religión libradas en el Viejo Continente durante los siglos XVI y XVII.

