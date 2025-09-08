Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Carrera

Universo 25

Su veteranía y virtudes analíticas le han proporcionado una higiene ética que no menudea entre los espíritus tabernarios hoy tan frecuentes.

José Ángel Marín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:24

Desde que se jubiló, Recesvinto, colega de tareas universitarias hasta hace poco, ha perdido el entusiasmo. Pero su retiro no lo ha privado del sentido ... común, ni tampoco del criterio. Más bien al contrario, al tomar distancia de los afanes profesionales y alejarse de la atosigante burocracia académica que –ya se sabe- pretende convertir a los profesores en oficinitas, digo, que como persona cultivada que es, y como hombre ya entrado en años, ha ido mejorando su capacidad crítica y de análisis. Cosa que le envidio. Su veteranía y virtudes analíticas le han proporcionado una higiene ética que no menudea entre los espíritus tabernarios hoy tan frecuentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  4. 4

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  7. 7

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  8. 8

    Un grito por la estación de autobuses
  9. 9

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  10. 10

    La reforma en Los Cármenes se iniciará en primavera de 2026, según Iglesias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Universo 25

Universo 25