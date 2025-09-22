Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Carrera

Tren

Yo para estos viajes en tren suelo llevar bocata XL, cantimplora y cuaderno de bitácora, por lo que pudiera pasar.

José Ángel Marín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:07

Cosa rara, pero durante el trayecto no hubo incidencias. Ninguna avería, ni parón en medio de la nada. El convoy avanzaba con su traqueteo habitual, ... a paso pánfilo, pero sin detenerse. Tuve la impresión de que cuanto sucedía fuera del tren se me escapaba por el rabillo del ojo en sentido contrario al de la marcha, como si los objetos estáticos del exterior se pusieran en fuga buscando escondite en alguna retaguardia. Ese efecto visual se avivó por los llanos de La Mancha. Diría que durante este viaje a Madrid tuve la sensación de que más allá de la ventanilla los árboles sacaban sus raíces del paisaje y huían a un lugar ignoto del horizonte.

