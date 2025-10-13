Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recinto ferial de Jaén, el 12 de octubre. A. Cubillo
La Carrera

San Lucas

Pero lo curioso del caso es que, en Jaén, pocos se llaman Lucas, por más que se celebren aquí ferias en su honor.

José Ángel Marín

Jaén

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:33

Comenta

Se le van las piernas, ¿verdad? Usted lo está notando estos días; reconózcalo, sincérese conmigo. En el fondo de sus entretelas siente la llamada del ... ferial, una especie de pulsión telúrica se ha adueñado de su voluntad, ¿no es cierto? Un aldabonazo que irremisiblemente lo arrastra al recinto de La Vestida. En semejante tesitura, además, usted ha descubierto que, una vez metido en francachela, es de gatillo fácil con la tarjeta de crédito. Pero no se inquiete por ese desenfundar presuroso, por esa euforia, usted no es el único; así que no pida todavía cita al médico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  5. 5 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  6. 6 La empresa hueteña que soluciona el embalaje para la industria
  7. 7 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  8. 8

    Loulendo, atacante del filial, todavía no tiene la documentación para jugar
  9. 9

    La gran cooperativa del cherry innova con el salmorejo y las hamburguesas veganas
  10. 10

    La clínica dental del Ratoncito Pérez impulsa la donación de sonrisas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal San Lucas

San Lucas