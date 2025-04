Saltan los plomos

Comenta Compartir

Los lumbreras gubernamentales Dan luz a nuestro país. Siempre lo hacen. Son tipos luminosos. Más aún en situaciones de crisis (ya se vio en la ... última pandemia Covid19, donde salvo dos o tres casos aislados -F. Simón dixit- aquí no pasó nada). Ahora han saltado los plomos, pero no hay problema. Las lumbreras monclovitas nos iluminando, nos obsequian con su raudal lumínico. Son unos fenómenos, un grupo electrógeno con patas, auténticas luminarias de carne y hueso. Sí, han saltado un poco los plomos, pero nadie lo ha notado gracias a los electricistas ministeriales. El motivo del apagón no se sabe, pero tampoco importa mucho, no sea que a alguno le muevan el sillón. Así que huelgan preguntas incómodas. El relato ya está listo para salir del horno (de leña, claro).

Digo que estas antorchas humanas alumbran España y me quedo corto, cortísimo, pues estas lumbreras nuestras Dan luz también a toda Europa, a Occidente y al mundo entero, que ya se ve iluminado por un gabinete de crisis de esos tan molones que se montan en Moncloa, un gabinete constituido por el equipo habitual que a fuerza de hacer amigos dentro y fuera de nuestras fronteras, evitan cualquier ciberataque que pueda perjudicarnos. Mire usted por donde, a la excepción ibérica se le han fundido las bombillas. España y Portugal se quedaron a ciegas, pero tampoco pregunten demasiado. Ha sido un bulo. La luz no se ha ido. Saltaron los plomos un ratillo. Cosa de poco. Ha sido de la calle, que afirmaría un castizo de sangre carpetovetónica. En definitiva, ha sido un 'fallillo' de nada debido a un desfase de 'la junta de la trócola', que dirían Pepe Gotera y Otilio. (Más argumentos pata el relato de Moncloa). Mientras faltó la energía eléctrica, estuve pendiente de una radio a pilas que tengo en casa, y a través de las ondas escuché a un monaguillo de Red Eléctrica Española que hablaba de un fallo multicasual debido a una oscilación severísima en los flujos de potencia, fluctuación causada por una vibración atmosférica inducida que ha colapsado el sistema eléctrico de la península. (Me lo expliquen). Hay quien hecha mano de teorías conspirativas que , a la luz de una vela, cualquiera creería. Otros hablan de un ciberataque, de uno que nos devuelve a la Edad Media. Ojo, que todo apagón tiene su lado romántico; pregunten si no a los disfrutones de apagón de Nueva York, que nueve meses después incrementó la natalidad de la Gran Manzana. Sí tiene su punto quedarse sin batería pues más de uno ha tenido que hablar con la parienta. Sé de un matrimonio de años que, sentados en el sofá, sin televisión ni WiFi, se dirigieron la palabra como cuando eran novios. El marido lo contó luego en la oficina, e interrogado con viveza por sus colegas sobre cómo era su esposa, este les ha respondido que le pareció muy simpática. Algunos, incluso, han vuelto a utilizar dinero en metálico, ¿es o no es romántica la cosa?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión