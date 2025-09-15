Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Carrera

Revirados

Se dan maña en lo suyo, en la violencia; esta vez contra la organización de la carrera, contra la policía y contra los propios ciclistas.

José Ángel Marín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:33

La tita Gertrudis telefoneó alterada por el tema ciclista del otro día. Con retranca se refirió a la brillante conclusión de La Vuelta a España ... de 2025 ('annus horribilis' para tantas cosas aquí y en el resto del mundo). Ella sabe de mi afición por pedalear, y quizá por eso llamó espantada tras las imágenes de un Madrid irreconocible un domingo de septiembre: la capital de España 'okupada' en sus cruces neurálgicos por manifestaciones tumultuarias, por unos revirados especialistas en generar el caos, unas criaturitas que se dan maña en lo suyo, en la violencia; esta vez contra la organización de la carrera, contra la policía y contra los propios ciclistas. Claro, salpicando de anarquía y metiendo miedo al ciudadano medio que andaba por allí con sus hijos dispuesto a solazarse ante un acontecimiento deportivo.

