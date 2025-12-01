Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Carrera

Quisquillosos

La gente puñetera no se cosca del mérito que son tres años sin presupuestos.

José Ángel Marín

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

La gente no tiene corazón, leñe. Pues no van y piden elecciones. Ah, y hay otros aún más aviesos que quieren que Sánchez dimita, como ... si fuera posible la vida sin él. ¡Usted se imagina que nos faltara! Ni por un instante, ¿verdad? No cabe en cabeza humana semejante desafuero. Pero, como soy temerario, por un momento -uno solo-, lo he imaginado: ¿Qué sería entonces de ese puñadito de asesores enchufados en Moncloa, de los arrimados eventuales que palmotean y cobran? Y, ¿qué sería de nosotros sin adalid y guía, sin sus proverbiales cambios de opinión, sin su rumbo cierto al paraíso igualitario a bordo del Falcon?

Quisquillosos