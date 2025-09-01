Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Carrera

Mili climática

Esta vez el truco que nos cuela es un grandilocuente pacto medioambiental para que España venza al cambio climático.

José Ángel Marín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:38

Ahora que Greta Thunberg, la Juanita de Arco de la religión climática, y Ada Colau, bacante alcaldesa, se ponen al frente de una flota de ... tronío, me quedo más tranquilo. Me relajo, pues ambas (a las que se suma Sánchez en inefable trío), romperán pronto el bloqueo israelí sobre Gaza. Vamos, tema resuelto en cuanto asomen por allí con sus naos. Ya era hora de que alguien solventara ese asunto.

